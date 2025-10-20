Παπασταύρου: Να αποτραπεί ενδεχόμενη παράκαμψη στην απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αερίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», σχολίασε ο υπουργός Ενέργειας.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 12:40

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος συμμετείχαν στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η πρόταση Κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού για μια ανταγωνιστική και καθαρή μετάβαση, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και η σημασία της ένταξής τους στην ενεργειακή αγορά της Ε.Ε.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

 

