Σφοδρή κριτική από Μιλένα Αποστολάκη στην κυβέρνηση για την προστασία της α’ κατοικίας

Κατά τη σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη άσκησε σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για την πλήρη ανυπαρξία πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία έχει καταργήσει κάθε ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, αφήνοντας χιλιάδες ευάλωτους πολίτες στο έλεος των funds και των πλειστηριασμών.

Η κ. Αποστολάκη υπενθύμισε ότι ο Νόμος 4738/2020, ο «Πτωχευτικός Κώδικας» της Κυβέρνησης, κατήργησε ολοκληρωτικά το Νόμο 3869/2010 που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφαιρώντας από τους πολίτες το δικαίωμα προστασίας της κύριας κατοικίας.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης παραμένει ανύπαρκτος, ενώ από το 2019 έως το 2024 περισσότερα από 200.000 σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη και μόνο το 2025 έχουν προγραμματιστεί πάνω από 10.000 πλειστηριασμοί κατοικίας.

Η Βουλευτής ανέδειξε την εξαπάτηση σε ό,τι αφορά την μετατροπή της υποτιθέμενης εισφοράς των Τραπεζών για την δημιουργία του Φορέα σε δάνειο. Όπως ανέφερε, η εξαγγελθείσα εισφορά των 100 εκατομμυρίων ευρώ, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει δημοσίως κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού ως «κοινωνική συνεισφορά των τραπεζών» μετατράπηκε σε δάνειο.

Η αδυναμία απάντησης του Υφυπουργού Γ. Κώστηρα στις επισημάνσεις της Μιλένας Αποστολάκη συνιστά σιωπηρή παραδοχή της μετατροπής της εισφοράς σε δάνειο η οποία άλλωστε αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο 2025-2028 και πιο συγκεκριμένα στην σελίδα 28.

«Οι τράπεζες δεν προσφέρουν ούτε ένα ευρώ από τα υπερκέρδη τους» σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη. Η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι η ανακοίνωση για την εισφορά των τραπεζών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό των υπερκερδών των Τραπεζών κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως ήταν σαφές ότι πρόκειται για συνεισφορά των Τραπεζών στο πλαίσιο της εταιρικής τους ευθύνης. Στην πραγματικότητα, όμως, όπως προκύπτει, τα πιστωτικά ιδρύματα με την μορφή δανείου θα λάβουν πίσω τη χορήγηση που θα καταβάλλουν.

Απευθυνόμενη προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Κώτσηρα, η Βουλευτής ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το πότε θα συσταθεί ο Φορέας και γιατί η κεφαλαιακή συμμετοχή των τραπεζών αντικαταστάθηκε από δανειακή χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο Υφυπουργός απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, επικαλούμενος τη «δυσκολία του εγχειρήματος» και την ανάγκη «ενδελεχούς αντιμετώπισης» των ζητημάτων.

Η κ. Αποστολάκη υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει την ρεαλιστική και δίκαιη πρότασή του για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας. Με επαναφορά του ν. 3869/2010 και με άμεση σύσταση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, με συμμετοχή του Κράτους, διαφάνεια στη λειτουργία του χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θέσπιση σύγχρονου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας με σαφή κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

«Η Νέα Δημοκρατία με τις νομοθετικές τις πρωτοβουλίες στερεί από τους πολίτες την διάσωση της κατοικίας τους και τους εξαπατά για ακόμη μια φορά», κατέληξε η Μιλένα Αποστολάκη.