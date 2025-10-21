Παπαθανάσης: Η Ελλάδα να λειτουργήσει ως πύλη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, Βαλκανίων και Μεσογείου

Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ κι ειδικότερα η Διαχειριστική Αρχή INTERREG, οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων INTERREG, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την έναρξη του INTERREG και 20 χρόνια παρουσίας της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα συνεχίζεται με την ίδια πίστη στη συνεργασία, στη συνοχή και στην κοινή ευρωπαϊκή προοπτική.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ κα Βασιλική Παντελοπούλου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, o Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης καθώς και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Maria Galewska. Την εκδήλωση παρακολούθησε επίσης ο Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας κ. Zlatko Perinski.

Με τη συμμετοχή πέντε Περιφερειαρχών από τη χώρα μας, που συμμετέχουν σε Προγράμματα Interreg κ.Γιώργο Αμανατίδη (Δυτικής Μακεδονίας), κ. Σταύρο Αρναουτάκη (Κρήτης), κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη (Ηπείρου), κ. Κώστα Μουτζούρη (Βορείου Αιγαίου), κ. Χριστόδουλο Τοψίδη (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), συζητήσαμε για το αποτύπωμα και το μέλλον των Προγραμμάτων INTERREG, από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση έως την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των Περιφερειών μας.

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021–2027, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε 13 Προγράμματα Interreg, έχοντας τη διαχείριση των πέντε εξ αυτών με πάνω από 300 εκατ. ευρώ πόρους.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα περίοδο 2028–2034, το INTERREG καλείται να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής: την κλιματική κρίση, τη μετάβαση, τις δημογραφικές πιέσεις και την ανάγκη για ανθεκτικότητα. Αλλά κυρίως, να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι η συνεργασία είναι πάντα πιο ισχυρή από τη μεμονωμένη δράση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναλάβει ακόμη πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και να λειτουργήσει ως πύλη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Η Ευρώπη εχει σταθεί με αλληλεγγύη σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει για όλα τα Κράτη Μέλη και για τα Κράτη της περιοχής και η Ευρώπη των λαων συνεχίζει αυτή την πορεία, στην οποία σταθερό πυλώνα αποτελεί η ευρωπαϊκή προοπτική της ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών»

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, δήλωσε: «Από το 1990 μέχρι σήμερα, το Interreg έχει μεταμορφώσει το τοπίο της συνεργασίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ελλάδα είχε – και συνεχίζει να έχει – πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην τρέχουσα περίοδο 2021–2027, προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά. Με προϋπολογισμό άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιούνται χειροπιαστά έργα με προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική και στρατηγική της θέση, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας. Συνεπώς, μπορεί – και πρέπει – και στην επόμενη περίοδο 2028-2034 να συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμβος εδαφικής συνοχής στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, ενώνοντας λαούς, οικονομίες και πολιτισμούς».