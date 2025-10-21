3ο Συνέδριο Effective Dialogue @ the crossroads, ποια θέματα είναι στην ατζέντα

Περισσότεροι από 50 εξέχοντες ομιλητές -στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού χώρου και των ΜΚΟ, καθώς και ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης- θα συμμετάσχουν στο 3ο Συνέδριο Effective Dialogue @ the Crossroads, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2025, στο Stelios Foundation Conference Hall, στην Πλάκα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα δώσουν το έναυσμα για έναν ουσιαστικό διάλογο που αφορά τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, την αξία της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον καθοριστικό ρόλο αυτών των πρακτικών στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Μια σειρά από ενδιαφέροντα πάνελ ομιλητών, θα επικεντρωθούν σε καίρια ζητήματα εμπνέοντας νέες ιδέες και ενισχύοντας τη δέσμευση για πιο υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές.

Ποια είναι τα βασικά εμπόδια για την πρόοδο προς την πλήρη απανθρακοποίηση έως το 2040 και ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κυβερνήσεων;

Ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες μπροστά στην επιτακτική ανάγκη για εφαρμογή σχεδίων προσαρμογής και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή;

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα προσεχή χρόνια και πώς επηρεάζονται οι εταιρικές αποφάσεις στην Ελλάδα από τις διεθνείς εξελίξεις;

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για συνεύρεση και συνεργασία σε συμπεριληπτικές κοινωνίες όπου οικοδομούνται με θεμέλιο την εμπιστοσύνη;

Είναι η AI σύμμαχος της αειφορίας; Χτίζουμε με αυτήν ένα βιώσιμο αύριο ή τρέχουμε με ταχύτητα στο κενό;

Πώς οικοδομείται η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια εποχή που η κοινωνική νομιμοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα;

Από το CSR στο ESG και πάλι στο CSR; Πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική της «υπεύθυνης επιχειρηματικότητας» πέρα από τους δείκτες συμμόρφωσης, αναζητώντας ξανά το νόημα μέσα στην πράξη;

Πώς οι τράπεζες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ESG, πώς διαχειρίζονται τον κλιματικό κίνδυνο και ποιες λύσεις προτείνουν για τη στροφή της οικονομίας προς τη βιωσιμότητα;

Πέρα από το Greenwashing, ποιες πραγματικές δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Είναι η δημοκρατία υποχρεωτική ή αναγκαία; Τη χρειαζόμαστε στην πορεία προς έναν καλύτερο κόσμο ή μήπως δεν έχουμε βρει άλλο δρόμο;

Σημαντικοί εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών όπως η TÜV AUSTRIA, η DIMAND, η HENKEL, η NOVA, o OTE, η Hellenic Energy, η Pharmathen, η TITAN, η ΕΥ Greece, η Motor Oil, η Alpha Bank, η Goody’s-Everest Group, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Vivartia Group, η ΔΕΔΔΗΕ, Υπουργοί και εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, και σημαντικοί θεσμικοί φορείς, όπως το το CSR HELLAS, το IEECP, το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, διακεκριμένοι επιστήμονες από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΕΚΠΑ, το Frederick University Κύπρου, εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών ΜΚΟ όπως Greenpeace, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Women on Top, Μπορούμε, Επέκεινα Χώρα καθώς και έγκριτοι δημοσιογράφοι, θα αναζητήσουν απαντήσεις σε αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα.

Σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική κρίση βαθαίνει, οι κοινωνικές εντάσεις κλιμακώνονται παγκοσμίως και η εταιρική διακυβέρνηση βρίσκεται υπό συνεχή αμφισβήτηση, το 3ο Συνέδριο Effective Dialogue δεν αρκείται στη διάγνωση των προβλημάτων. Με όχημα τη δύναμη της ουσιαστικής επικοινωνίας και της διαφάνειας, ανοίγει τον δρόμο για έναν γόνιμο διάλογο που γεννά ριζικές και βιώσιμες λύσεις.