Κεραμέως: Αν είχε ψηφισθεί το 13ωρο όλοι σήμερα θα δούλευαν 13 ώρες

Την οξύμωρη στάση που τήρησε η αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, ανέδειξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του «OPEN».

Ερωτηθείσα η Νίκη Κεραμέως για το πώς η αντιπολίτευση ψήφισε τελικώς το νομοσχέδιο παρά τις αιτιάσεις που προέβαλε, η υπουργός σχολίασε ότι «επί δέκα μέρες μιλούσαν για εργασιακό μεσαίωνα, κατάργηση του 8ωρου, κατάργηση του πενθημέρου και κατέληξε να ψηφίζει τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου. Διότι εγώ να δεχθώ ότι μπορεί να υπάρχει μία πολιτική διαφωνία για κάποια άρθρα, δεν μπορεί όμως επί δέκα μέρες να λες πάρε το πίσω, απόσυρέ το κ.λπ., και ξαφνικά να έρχεται η ώρα της ψήφισης, και της αποκάλυψης θα έλεγα εγώ, γιατί η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα».

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε τις ευεργετικές για τους εργαζόμενους διατάξεις, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο του επιδόματος γονικής αδείας καθώς και η αυστηροποίηση των διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ξεκαθαρίζοντας ότι εάν όντως είχε ψηφιστεί 13ωρη εργασία «σήμερα, που πλέον έχει ψηφιστεί ο νόμος, έχει δημοσιευθεί, θα έπρεπε όλες οι συμβάσεις της χώρας να έχουν γίνει 13ωρες».

Η υπουργός διευκρίνισε ότι υπήρχε και πριν η δυνατότητα για 13ωρη εργασία αλλά σε δύο επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο ενίσχυσε το καθεστώς για τον εργαζόμενο, προβλέποντας ότι μπορεί να αρνηθεί την υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτό να οδηγεί σε απόλυση ή σε δυσμενή διάκριση. Όπως επεσήμανε η κα Κεραμέως, οι όποιες παραβάσεις θα ελέγχονται από την Επιθεώρηση Εργασίας η οποία έχει αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και τους ελέγχους, επιβάλλοντας παράλληλα μεγαλύτερα πρόστιμα, τα οποία πέρυσι έφτασαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπουργός παραλλήλισε τις αντιδράσεις για το «δήθεν 13ωρο» με αυτές που σημειώθηκαν πέρυσι για την έκτακτη βάρδια. «Υπήρχε μία διάταξη που είχε έρθει για την έκτακτη βάρδια σε εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας, δηλαδή εργοστάσια που δουλεύουν συνέχεια. Αν προσγειωνόσουν ξαφνικά στην Ελλάδα από κάπου και διάβαζες τους τίτλους, θα είχες την αίσθηση ότι δουλεύουμε όλοι Δευτέρα με Σάββατο, άπαντες. Άπαντες. Ένα χρόνο μετά πάμε να δούμε τι έχει γίνει αυτή η ρύθμιση; Έχει εφαρμοστεί στο 0,1% των επιχειρήσεων της χώρας. Άρα, ο εργαζόμενος μια χαρά μπορούσε να πει όχι. Αυτό είναι μία έμπρακτη απόδειξη».

Κληθείσα να σχολιάσει δημοσιεύματα του ξένου Τύπου που κάνουν λόγο για 13ωρη εργασία απάντησε: «Θα σας φέρω εγώ, 15 μήνες πριν, έναν πάκο τόσο, με ξένα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ελλάδα περνάει σε 6ήμερη εργασία. Ο τίτλος ήταν αυτός. Σε όλα τα ξένα δημοσιεύματα. Πέρασε η Ελλάδα σε 6ήμερη εργασία; Όχι, είναι η απάντηση».

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη δυνατότητα που δίνεται από τον νέο νόμο για τετραήμερη εργασία όλο το χρόνο, ενώ μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος να την εφαρμόσει μόνο για ένα εξάμηνο, σημειώνοντας ότι «είναι μια πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση που δεν συζητήθηκε καθόλου, γιατί η αντιπολίτευση επέλεξε, για λόγους μικροπολιτικούς, να εστιάσει μόνο σε μία από τις 97 διατάξεις».

Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αγορά εργασίας καθώς προστατεύονται σχεδόν 2 εκ. εργαζόμενοι, συμπληρώνοντας ότι «έχουμε φέτος 1,8 εκατ. υπερωρίες περισσότερες απ’ ό,τι πέρυσι. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήταν πριν. Άρα η κάρτα έχει ένα καταλυτικό ρόλο, πρώτον, στο να προστατεύσει στις εργαζόμενους. Έρχεται και διασφαλίζει ότι καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και ότι αμείβονται γι’ αυτό τον χρόνο, και δεύτερον, προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Μάλιστα μεθαύριο στις στις 3 Νοεμβρίου, επεκτείνεται η κάρτα και σε νέους τομείς. Σε όλη την ενέργεια, σε όλο το χονδρεμπόριο, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Αναφερόμενη στη διάταξη του νόμου η οποία απαγορεύει τη μείωση αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, η υπουργός εξήγησε ότι «όταν εντάσσεται ένας κλάδος στη ψηφιακή κάρτα και έρχεται ο εργοδότης και λέει είχαμε συμφωνήσει πριν ότι θα σου δίνω 1.800€ και θα δουλεύεις όσο χρειαστεί, προφανώς πρόκειται για μη σύννομη πρακτική, να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν έρχεται όμως τώρα η κάρτα, εμένα με ελέγχει πολύ πιο αυστηρά για τις ώρες που εργάζεσαι και τις υπερωρίες οπότε τα 1.800€ το μειώνουμε στα 1.500€. Έρχεται το νομοσχέδιο αυτό, του "εργασιακού μεσαίωνα" που λένε, και το απαγορεύει αυτό. Απαγορεύει τη μείωση αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Να άλλη μία ρύθμιση πολύ σημαντική».

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο μπαίνει για να θωρακίσει, να αναδείξει περισσότερο το μνημείο, να φροντίσει για την καθαριότητα του μνημείου, να φροντίσει για την προστασία του μνημείου, να φροντίσει για τη δημόσια τάξη», υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ισχύει και σε μνημεία άλλων χωρών με πολύ υψηλό συμβολισμό. «Να σας αναφέρω ενδεικτικά δύο: Η Αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Είναι ένα μνημείο με πολύ υψηλό συμβολισμό. Προστατεύεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε συνάθροιση, πολιτική διαδήλωση κ.ο.κ. Το Κενοτάφιο στο Λονδίνο της Αγγλίας αντιστοίχως. Αυτό έναν αιώνα τώρα, όχι τώρα».

Τέλος, σχολιάζοντας το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα του Βρετανικού Μουσείου, το χαρακτήρισε άστοχο και προκλητικό και τόνισε ότι «η κυρία Μενδώνη και συνολικά η κυβέρνηση δίνει μια μάχη εδώ και χρόνια, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον τελικό στόχο που είναι ακριβώς το να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα μας τα πολύ σημαντικά αυτά μνημεία και θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια».