«Φωλιά» ανασφάλιστων ΙΧ με απλήρωτα τέλη, οι εταιρείες ενοικίασης και εμπορίας

«Αγνοούμενα» για την Εφορία και τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι χιλιάδες οχήματα εταιρειών ενοικίασης, leasing και εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπως προέκυψε από τις εκτεταμένες διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) για τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφαλιστική κάλυψη.

Οι έλεγχοι της ΓΓΠΣΨΔ για την τελευταία πενταετία (από το 2021 και εντεύθεν) αποκάλυψαν περιπτώσεις επιχειρήσεων που διατηρούσαν στόλους οχημάτων σε κυκλοφορία παραβαίνοντας τη νομοθεσία και για τα τέλη και για τα ασφάλιστρα.

Η πρόκληση δε από την πλευρά των εν λόγω εταιρειών, ξεπερνάει κάθε όριο, καθώς, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και τα αυστηρά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία, δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για τα τέλη και τα ασφάλιστρα.

Όπως σημειώνει στέλεχος του ελεγκτικού μηχανισμού, παρά το γεγονός ότι εστάλησαν σε επιχείρηση 300 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπήρξε καμία… ανταπόκριση.

Ανάλογη ήταν και η στάση άλλης εταιρείας στην περίπτωση της οποίας εστάλησαν 200 ειδοποιητήρια, όπως και άλλων εταιρειών στις οποίες διαπιστώθηκαν 50 έως 100 παραβάσεις στην κάθε μια. Συνολικά, δεκάδες νομικά πρόσωπα φέρονται να διατηρούν μεγάλο αριθμό οχημάτων εκτός νομικού πλαισίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς κυκλοφορούν και για την επάρκεια των ελέγχων.

Η Φορολογική Αρχή ταχυδρόμησε νέα «φουρνιά» ειδοποιητηρίων με τα οποία καλούνται οι παραβάτες να συμμορφωθούν και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 15 ημερών. Η προθεσμία αυτή λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει νέος γύρος διασταυρώσεων. Όσες εταιρείες διαπιστωθεί ότι αρνούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα λάβουν νέα ηλεκτρονική ειδοποίηση με βεβαιωμένα πρόστιμα αυτή τη φορά.

Οι ποινές

Υπενθυμίζεται ότι για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του οχήματος.

Για τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας επιβάλλονται πρόστιμα που υπολογίζονται με βάση την κατηγορία του οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αποκλείεται και η ακινητοποίηση των οχημάτων ή η δέσμευση πινακίδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιοποίηση των δεδομένων και οι νέες εφαρμογές της Αρχής και άλλων κρατικών φορέων, επιτρέπουν πλέον την άμεση ταυτοποίηση κάθε οχήματος και τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό παραβάσεων, μειώνοντας δραστικά τα περιθώρια παρανομιών.

Οι διασταυρώσεις

Για την… ιστορία να αναφέρουμε ότι η πρώτη διασταύρωση για το 2025 έχει ημερομηνία αναφοράς τη 2α Ιουνίου 2025, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς. Από το 2026 και εφεξής, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο (την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο).

Αρχικά οι διασταυρώσεις εστιάζουν σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026 θα επεκταθούν και σε οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Για τους ελέγχους αυτούς δημιουργείται ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων. Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος θα εντοπίζει:

Ανασφάλιστα οχήματα: Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση.

Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση. Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης.

Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης. Έλλειψη ΚΤΕΟ: Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου δελτίου τεχνικού ελέγχου στα συστήματα του υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου δελτίου τεχνικού ελέγχου στα συστήματα του υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου. Εικονική ακινησία: Εντοπίζονται οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, αλλά που κυκλοφορούν, καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται είναι:

* Για ανασφάλιστα οχήματα:

1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

500 ευρώ για επιβατικά και άλλα οχήματα.

250 ευρώ για δίκυκλα.

* Για τέλη κυκλοφορίας:

Καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

* Για έλλειψη ΚΤΕΟ:

Πρόστιμο 150 ευρώ (σύμφωνα το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) ενώ ο οδηγός χάνει την άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Όλα τα πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.