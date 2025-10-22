Τίμησε τον Γιάννη Στουρνάρα το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τη μακρά προσφορά στην οικονομική επιστήμη και τη δημόσια ζωή, τιμήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας χθες, Τρίτη, ενώ παράλληλα επιδόθηκε τιμητικός τόμος με τίτλο «Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα».

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο τέως πρωθυπουργός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λουκάς Παπαδήμος, ο τέως πρωθυπουργός και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πικραμμένος, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Φλωρίδης.

Παραβρέθηκαν επίσης υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς της Κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτές, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπρόσωποι των Ανωτάτων Δικαστηρίων, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η γενική γραμματέας της Προεδρίας, πρυτάνεις και πρώην πρυτάνεις των πανεπιστημίων, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, πρόεδροι, διευθύνoντες σύμβουλοι και μέλη της τραπεζικής κοινότητας, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και ναυτιλιακού τομέα, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αντιπρυτάνεις, μέλη της Συγκλήτου, κοσμήτορες και πρόεδροι του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμοι καθηγητές, εκπρόσωποι κομμάτων, και εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, κατά την προσφώνηση που απηύθυνε, έκανε λόγο για έναν «επιστήμονα που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στον δημόσιο βίο» και αναφέρθηκε διεξοδικά στην ακαδημαϊκή του πορεία που αριθμεί 35 χρόνια.

«Με το ευρύ του έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ακαδημαϊκή αρτιότητα, βαθιά επιστημονική γνώση και διεθνή αναγνώριση, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη σημαντικών πεδίων της οικονομικής θεωρίας, όπως: η εφαρμοσμένη μακροοικονομική, η θεωρία βέλτιστης φορολογίας, η δυναμική του δημόσιου χρέους και η νομισματική πολιτική, ενώ οι δημοσιεύσεις του σε έγκριτα διεθνή περιοδικά αποτελούν τεκμήρια της επιστημονικής του εμβέλειας και της αναγνώρισης που έχει τύχει παγκοσμίως», ανέφερε ο κ. Σιάσος.

«Ο Γιάννης Στουρνάρας συνδυάζει με υποδειγματικό τρόπο την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία με την άσκηση της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την αναμόρφωση του τραπεζικού τομέα, υπηρετώντας με επιτυχία κορυφαίες θέσεις ευθύνης», τόνισε ο κ. Σιάσος και προσέθεσε:

«Ο τιμώμενος επέτυχε την μεγαλύτερη ακαδημαϊκή αναγνώριση ως καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ παράλληλα υπηρέτησε στην υψηλότερη πολιτική θέση ευθύνης στην οικονομία ως υπουργός Οικονομικών και στον τραπεζικό τομέα ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η αδιαπραγμάτευτη συνέπεια, η ανυποχώρητη αποφασιστικότητα και η μοναδική αποτελεσματικότητα με τις οποίες αντιμετώπισε κρίσιμες οικονομικές προκλήσεις είχαν καθοριστική σημασία για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές».

Από την πλευρά του, ο κ. Στουρνάρας απηύθυνε ομιλία με τίτλο «Το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και οι προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας».

Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, «η πολυετής προσφορά του κ. Στουρνάρα στην ακαδημαϊκή έρευνα, στη χάραξη οικονομικής πολιτικής και στη δημόσια διοίκηση αποτέλεσε την αφετηρία για την απόφαση απονομής του τιμητικού τόμου».