ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% υποχώρησε η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Σήμερα (22/10) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,76%, έναντι 1,79% της δημοπρασίας του αντίστοιχου τίτλου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 984 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,97 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.