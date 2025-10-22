ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% υποχώρησε η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Σήμερα (22/10) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,76%, έναντι 1,79% της δημοπρασίας του αντίστοιχου τίτλου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 984 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,97 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.