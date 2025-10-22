Πώς έστησε το κύκλωμα τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα (22/10) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που θεωρείται ως ο εγκέφαλος, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Πώς έπαιρναν τις επιδοτήσεις

Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Κατόπιν, είτε το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση, είτε δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.

Το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως τα πήραν παράνομα, ενώ εκτιμάται πως έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν 10.000.000 ευρώ.

Το διάστημα που ερευνήθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, είναι από το 2018 έως το 2022. Οι συλλήψεις έγιναν στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που είχε δοθεί στην Οικονομική Αστυνομία το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας κύκλωμα απάτης με επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις. Σήμερα, 37 ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα μέλη της εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ύποπτα επίσης για απάτη, φέρονται να δήλωναν ψευδώς γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επιπλέον, φέρονται να φούσκωναν τον αριθμό των ζώων τους ώστε να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που δικαιούνταν.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι φέρονται να έκοβαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παρανόμως ιδιοποιημένων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά ειδών πολυτελείας, ταξιδιών και οχημάτων, ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι επρόκειτο για νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα εντοπίστηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των €19,6 εκατ. στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτούς, 42 άτομα φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και θεωρούνται ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν φαίνεται να έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους αποσκοπούσε αποκλειστικά στη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη:

της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,

του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, και

του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εκτελούνται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Financial Intelligence Unit – FIU).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.