Βρέθηκε με «αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. ευρώ και Jaguar ο «φραπές»

Αδικαιολόγητη περιουσία άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα στον ελεγχόμενο στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Ξυλούρη, που είναι γνωστός ως «φραπές».

Από τον έλεγχο στο πόθεν έσχες του η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ!

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη αρχή ερεύνησε τη περιουσιακή κατάσταση του κ. Ξυλούρη καθώς φέρεται ότι αυτός δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες αν και ήταν υπόχρεος υποβολής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ακόμη κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες έλαβε επιδοτήσεις Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ποτέ, όμως, δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Στο στάδιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να ελεγχθεί και ποινικά ο συγκεκριμένος παραγωγός για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες. Επιπλέον, ο ίδιος φάκελος αναμένεται να διαβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε θα σχηματιστεί μια νέα δεύτερη δικογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι ο κ. Ξυλούρης ελέγχεται και από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το όνομά του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του Οργανισμού.