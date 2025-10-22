Συστήνεται Επιτροπή επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων

Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα κατά τα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού ανακοίνωσε σήμερα (22/10/2025) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Κώστας Τσιάρας.

Την πρωτοβουλία παρουσίασε ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνηση απαραίτητη για τη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.

Πρόεδρος της νέας επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης. Στη σύνθεσή της θα συμμετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου, ενώ εκπροσώπηση έχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα που θα στηρίζονται στην επιστημονική γνώση, με στόχο να αποτραπεί η ενδημοποίηση της νόσου. Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει σχέδιο για lockdown.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα, ενώ το κράτος έχει διαθέσει κονδύλι 40 εκατ. ευρώ για τις ζημίες αυτές. Το υπουργείο έχει ξεκινήσει αποζημιώσεις αρχικά για ζωοτροφές και προγραμματίζει περαιτέρω πληρωμές μετά από τους σχετικούς ελέγχους.

Η επιτροπή θα αναλάβει, πέρα από την επεξεργασία επιστημονικών εισηγήσεων για την καταπολέμηση της νόσου, και ρόλο στη διαχείριση των αποζημιώσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, όποιος κτηνοτρόφος προβαίνει σε παράνομο εμβολιασμό θα χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης. Οι έλεγχοι θα γίνουν σε στενή συνεργασία με αστυνομία και εισαγγελία.

Στο πεδίο της διαχείρισης των νεκρών ζώων, το υπουργείο απαιτεί η καύση να γίνεται εντός 72 ωρών και έχει ήδη υποδείξει κατάλληλους χώρους ταφής. Όπου διαπιστώνεται παράβαση, οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Για τις πληρωμές που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας επισήμανε πως οι διαδικασίες θα αναμορφωθούν ώστε να προηγούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι και να προστατεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι. Οι ενισχύσεις θα συνδεθούν με αντικειμενικά στοιχεία της παραγωγικής δραστηριότητας, όπως παραδόσεις γάλακτος και κρέατος και με τον πραγματικό αριθμό ζώων, προκειμένου να στηριχθούν οι παραγωγοί που παράγουν ουσιαστικά.

Το έργο της Επιτροπής

Η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς και δημιουργία σχεδίου δράσης.

Θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Συνεχής παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων.

Στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών.

Άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση.

Νομοθετική θωράκιση για την εφαρμογή των μέτρων με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες.

Ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους με προκαταβολή και γρήγορες διαδικασίες πληρωμών.

Μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό – δεν θα επιδοτείται η παραβατικότητα.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές.

Στενότερη συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές.

Ενίσχυση του προσωπικού στο πεδίο για πιο αποτελεσματική επιτήρηση εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.

Πρόβλεψη για την έγκαιρη υγειονομική ταφή ή καύση εντός 72 ωρών.

Η σύνθεση της επιτροπής

Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει τους εξής επιστήμονες ωστόσο η τελική της σύνθεση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ – καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΗΤΑΣ – καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ – κτηνίατρος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων στον τομέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Κτηνιάτρων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ – καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ – Επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ – Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

