#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 8,85 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις για τις φετινές δασικές πυρκαγιές

Αναφέρθηκαν συνολικά 229 ζημιές με 205 ζημιές να αφορούν σε ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €8,67 εκατ.) και 24 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €185.000).

Στα 8,85 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις για τις φετινές δασικές πυρκαγιές

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 16:57

 

Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2025 (Ιούλιο & Αύγουστο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 229 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε €8,85 εκατ.

Από αυτές, 205 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €8,67 εκατ.) και 24 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €185.000).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Groupama: Χρηματοδότησε το νέο κέντρο για τα Παιδικά Χωριά SOS στη Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικός κλάδος: «Βολές» φυσικών δικτύων κατά τραπεζών

ΕΑΕΕ: Αυξάνονται τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων έναντι φυσικών καταστροφών

Ασφάλιστρα υγείας: Οι γκρίζες ζώνες στο νέο δείκτη αναπροσαρμογής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο