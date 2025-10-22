Στα 8,85 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις για τις φετινές δασικές πυρκαγιές

Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2025 (Ιούλιο & Αύγουστο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 229 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε €8,85 εκατ.

Από αυτές, 205 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €8,67 εκατ.) και 24 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €185.000).