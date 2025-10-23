ΣΕΒ: 10+1 κρίσιμα βήματα για θωράκιση από τις κυβερνοεπιθέσεις

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά τόσο τα επιχειρηματικά μοντέλα όσο και το τοπίο των κυβερνοαπειλών, η συμμόρφωση με την Οδηγία NIS2 αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ασφάλειας και ανθεκτικότητας. Με στόχο να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μετάβαση αυτή, ο ΣΕΒ διοργάνωσε, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, εκδήλωση με τίτλο «Συμμόρφωση με την Οδηγία NIS2: από τη Στρατηγική στην Πράξη» και παρουσίασε Πρακτικό Οδηγό Συμμόρφωσης, που συγκεντρώνει τα κρίσιμα βήματα για τη θωράκιση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, κα. Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Με αφορμή την έκδοση του πρακτικού Οδηγού του ΣΕΒ για τη «Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τον Ν. 5160/2024 και την Οδηγία NIS2», διακεκριμένοι ειδικοί του χώρου ανέδειξαν τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν συμβατότητα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας την ευθύνη που φέρει πλέον η Ανώτατη Διοίκηση. Αναλυτικά, η NIS2 προσδιορίζει ένα σύνολο ελάχιστων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, που περιλαμβάνουν τo πεδίο πρόληψης περιστατικών ασφαλείας, διαχείρισής τους και ανάκαμψης από αυτά, καθώς και την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε περιπτώσεις σημαντικών περιστατικών.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ασφάλεια και συμμορφώνονται με τη NIS2, μειώνουν σημαντικά την έκθεσή τους σε κινδύνους, διασφαλίζουν τη συνέχεια των λειτουργιών τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, προστατεύουν εργαζόμενους, διαδικασίες, ΙΤ και ΟΤ εξοπλισμό, βελτιώνουν την εικόνα και τη φήμη τους προς πελάτες και συνεργάτες, και μειώνουν τον κίνδυνο επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ, κα. Ράνια Αικατερινάρη τόνισε τη στρατηγική διάσταση της κυβερνοασφάλειας: «Ο ΣΕΒ στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής προστασίας, όπου η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει θεμέλιο στρατηγικής, εμπιστοσύνης και βιωσιμότητας. Με τον Οδηγό Συμμόρφωσης με τον Ν. 5160/2024 και την Οδηγία NIS2 που παρουσιάσαμε σήμερα, παρέχουμε γνώση, εργαλεία και ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ώστε να μετατρέψουν τη συμμόρφωση σε στρατηγική δύναμη. Γιατί η πραγματική ισχύς τους κρύβεται στην πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων, τη συνεχή εκπαίδευση και την επένδυση στην προστασία όλων των κρίσιμων συστημάτων και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας».

Από τη μεριά της, η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, κα. Αντιγόνη Γιαννακάκη, Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, υπογράμμισε ότι «στόχος της Εθνικής Αρχής είναι να στέκεται ως συνεργάτης των επιχειρήσεων, προσφέροντας καθοδήγηση, υποστήριξη και, όταν χρειάζεται, παρέμβαση. Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι, με σωστό προγραμματισμό, έγκαιρη προετοιμασία και συνεργασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τη συμμόρφωση με τη NIS2 σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χτίζοντας εμπιστοσύνη στους πελάτες και εταίρους τους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές και δεδομένα».

Η διευθύντρια του τομέα Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, κα. Μάγκυ Αθανασιάδη, ανέφερε ότι «τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων αυξάνονται ραγδαία, με το κόστος κάθε παραβίασης να φτάνει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ακόμη και τα €4,9 εκ. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η NIS2 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που προσθέτει βάρος στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, αποτελεί έναν πραγματικό σύμμαχο, που δείχνει τον δρόμο προς την ανθεκτικότητα».

Ο ΣΕΒ ευχαριστεί τους χορηγούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης και τη στήριξή τους στην προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής ανθεκτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Μεγάλος Χορηγός: EUROBANK Digital Academy, Χορηγοί: Accenture, Coca-Cola Τρία Έψιλον, COSMOTE, ELVIAL, Grant Thornton.

10 βήματα για θωράκιση και συμμόρφωση με το Ν. 5160/2024 και την Οδηγία NIS2

Ο Οδηγός του ΣΕΒ συνοψίζει τα 10 κρίσιμα βήματα που είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν συμμόρφωση με τη NIS2 και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.

Στρατηγική & Διακυβέρνηση

Ενσωμάτωση της κυβερνοασφάλειας στη στρατηγική της επιχείρησης, με ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων που εγκρίνεται και εποπτεύεται από τη διοίκηση. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων έχει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος.

Διαχείριση Εξοπλισμού

Καταγραφή και ταξινόμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων ΙΤ και ΟΤ, και ορισμός υπευθύνων διαχείρισης και συντήρησης. Διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων προστασίας, με τη συμβολή των υπευθύνων. Έτσι, η επιχείρηση γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια στοιχεία είναι κρίσιμα, ποιος τα διαχειρίζεται και πώς πρέπει να προστατεύονται.

Διαχείριση Ευπαθειών

Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των ευπαθειών εξοπλισμού και συστημάτων. Άμεση δρομολόγηση ενεργειών αντιμετώπισης ευπαθειών και γνωστοποίηση στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, όταν απαιτείται.

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Έλεγχος Προσβάσεων

Υιοθέτηση πολιτικής ελεγχόμενης πρόσβασης με περιορισμό προνομίων βάσει ρόλων και πρακτικές όπως η πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες παραβίασης. Έτσι, καταγράφεται ποιος έχει πρόσβαση, πού και γιατί.

Ασφαλείς Ρυθμίσεις & Αλλαγές

Εφαρμογή ισχυρών πολιτικών και προτύπων ασφαλείας για κωδικούς logging, firewalls, κοκ. Συνεχής αξιολόγηση και διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται. Αυστηροί κανόνες και οργανωμένη διαδικασία για ενημερώσεις (updates) και διορθώσεις (patches) ώστε μετά από οποιαδήποτε αλλαγή να διασφαλίζεται ότι το συνολικό τεχνικό περιβάλλον παραμένει σταθερό, ελεγχόμενο και κυβερνοασφαλές.

Ασφάλεια στον Κύκλο Ζωής Εφαρμογών

Ενσωμάτωση αρχών όπως «Ασφάλεια από το Σχεδιασμό» (Security by Design) και «Ασφάλεια εξ ορισμού» (Security by Default) σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού.

Ασφάλεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αξιολόγηση κινδύνων από συνεργάτες και προμηθευτές ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούν ανάλογα μέτρα και δεν αποτελούν «αδύναμο κρίκο». Χρήση συμβατικών ρητρών για την εφαρμογή μέτρων κυβερνοασφάλειας που ανταποκρίνονται στο επίπεδο αποδοχής κινδύνου που έχει θέσει η επιχείρηση.

Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών

Σαφές πλάνο αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων που να προσδιορίζει ποιοι εμπλέκονται, πώς περιορίζεται η ζημιά, πώς αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία, και πώς ενημερώνονται οι αρχές. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του περιστατικού στις λειτουργίες, τα οικονομικά μεγέθη και τη φήμη του οργανισμού.

Επιχειρησιακή Συνέχεια & Διαχείριση Κρίσεων

Προετοιμασία για τη συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και σε συνθήκες σοβαρής διαταραχής ή κυβερνοεπίθεσης. Τα Πλάνα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Διαχείρισης Κρίσεων προσδιορίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανάκαμψης και επαναφοράς, εξασφαλίζοντας γρήγορη επάνοδο σε κανονική λειτουργία.

BONUS TIP: Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού

Επενδύστε στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως η αναγνώριση και αποφυγή απειλών (π.χ. phishing), η σωστή διαχείριση και τακτική αλλαγή κωδικών πρόσβασης, και η ασφαλής χρήση συστημάτων και εφαρμογών. Η ανθρώπινη γνώση παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις κυβερνοαπειλές.

Κατεβάστε τον Οδηγό εδώ

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ