Τέσσερα δισ. από αποταμίευση και δάνεια ξόδεψαν τα νοικοκυριά

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών του 2024 αυξήθηκε κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2023, από 151,7 δισ. ευρώ σε 158,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια περίοδο, όμως, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,6%, από 155,4 δισ. ευρώ το 2023 σε 162,6 δισ. ευρώ

Η υψηλότερη από το εισόδημα κατανάλωση επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών. Ειδικότερα, το 2024 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -2,5% έναντι -2,4% το 2023. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η ανάληψη δανείων.

Πέραν των παραπάνω, στην ανάλυση της στατιστικής αρχής καταγράφεται:

Η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 25,2% το 2024 σε σύγκριση με 25,1% το 2023.

Η εξέλιξη της καθαρής χορήγησης/λήψης δανείων του συνόλου της οικονομίας από την αλλοδαπή κατά τα έτη 2010-2024. Ειδικότερα, το 2024 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 13,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2023.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.