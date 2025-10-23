#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τέσσερα δισ. από αποταμίευση και δάνεια ξόδεψαν τα νοικοκυριά

Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε το 2024 στα 158,6 δισ. ευρώ αλλά η κατανάλωση έφτασε τα 162,6, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ελλειμμα 13,1 δισ. στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 12:47

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών του 2024 αυξήθηκε κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2023, από 151,7 δισ. ευρώ σε 158,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια περίοδο, όμως, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,6%, από 155,4 δισ. ευρώ το 2023 σε 162,6 δισ. ευρώ

Η υψηλότερη από το εισόδημα κατανάλωση επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών. Ειδικότερα, το 2024 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -2,5% έναντι -2,4% το 2023. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η ανάληψη δανείων.

Πέραν των παραπάνω, στην ανάλυση της στατιστικής αρχής καταγράφεται:

  • Η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 25,2% το 2024 σε σύγκριση με 25,1% το 2023.
  • Η εξέλιξη της καθαρής χορήγησης/λήψης δανείων του συνόλου της οικονομίας από την αλλοδαπή κατά τα έτη 2010-2024. Ειδικότερα, το 2024 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 13,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2023.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

