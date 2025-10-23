#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ηπιες κινήσεις στη Wall Street - Ράλι 5% για το Brent

Χρίστος Δήμας: Τα οφέλη στα έργα από την υιοθέτηση της τεχνολογίας ΒΙΜ

Η τεχνολογία BIM συμβάλλει στη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, αποτρέποντας λάθη, καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους σε όλα τα στάδια ζωής ενός έργου -από τη μελέτη και την κατασκευή έως τη συντήρηση, σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 15:14

«Αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία και επενδύουμε στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να υιοθετήσουμε τη μοντελοποίηση των κατασκευαστικών πληροφοριών (BIM)», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε το υπουργείο, με θέμα τη μοντελοποίηση των έργων (Building Information Modelling – BIM).

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη της Εθνικής Στρατηγικής BIM», που έχει εγκριθεί από το υπουργείο και στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των κατασκευών. Όπως επεσήμανε, η τεχνολογία BIM συμβάλλει στη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, αποτρέποντας λάθη, καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους σε όλα τα στάδια ζωής ενός έργου -από τη μελέτη και την κατασκευή έως τη συντήρηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιτυχής υιοθέτηση του BIM προϋποθέτει την κατάρτιση του προσωπικού που θα αξιοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία, ενώ ήδη στελέχη του υπουργείου εκπαιδεύονται για την παραλαβή έργων με διαδικασίες BIM, στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών στις υποδομές και τα δημόσια κτίρια.

«Με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη οργάνωση πληροφοριών, εξοικονόμηση πόρων και ταχύτερη περαίωση εργασιών», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η Διεύθυνση Δ10 – Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση του Οδικού Χάρτη BIM, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της συνεργασίας του υπουργείου με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενιαίος κώδικας και ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Implementation of the BIM roadmap in Greece, including pilot projects», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Technical Support Instrument, υπό τη διαχείριση της European Commission Reform and Investment Task Force (SG REFORM).

