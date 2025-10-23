Επίσκεψη της Νίκης Κεραμέως σε τρία έργα στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιοδεία σε τρία έργα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποίησε η Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός εγκαινίασε το νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην Κοζάνη, το νέο Παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στα Γρεβενά και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στον υπό κατασκευή οικισμό εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών.

Πρώτη στάση: ΚΕΠΑ Κοζάνης – αναβαθμισμένες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για τα άτομα με αναπηρία

Η λειτουργία της νέας δομής στην Κοζάνη εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αναβάθμισης των ΚΕΠΑ, με στόχο τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών, επισημαίνει το υπουργείο. Σε αυτή την κατεύθυνση:

Για πρώτη φορά από το 2011, το Ειδικό Σώμα Ιατρών των ΚΕΠΑ πρόσφατα ενισχύθηκε με 740 νέους γιατρούς, υπερδιπλασιάζοντας το δυναμικό του και επεκτείνοντάς το από 512 σε 1.252

υπερδιπλασιάζοντας το δυναμικό του και επεκτείνοντάς το από 512 σε 1.252 Βελτιώνονται οι κτιριακές δομές σε ΚΕΠΑ σε όλη τη χώρα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ίδρυση του νέου ΚΕΠΑ στο Γαλάτσι και νέας αντίστοιχης δομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

και νέας αντίστοιχης δομής στο Απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή ολοένα και καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες με αναπηρία, υπηρεσίες που διασφαλίζουν τον σεβασμό και την ισότιμη μεταχείριση κάθε πολίτη.

Δεύτερη στάση: ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Γρεβενών – νέα προοπτική για τη μαθητεία και τη βιομηχανική κατάρτιση

Η υπουργός εγκαινίασε στη συνέχεια το νέο Παράρτημα ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας της ΔΥΠΑ στα Γρεβενά. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της ΔΥΠΑ με ιδιωτικό όμιλο, ιδρύθηκε η νέα ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών», με παράλληλη λειτουργία τμήματος στις εγκαταστάσεις του ομίλου στα Γρεβενά. Οι σπουδαστές του παραρτήματος θα συνδυάζουν θεωρητική εκπαίδευση με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, αποκτώντας δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα έχουν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση στον όμιλο, με μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ. Η νέα αυτή δομή ενισχύει τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, δίνοντας ουσιαστικές ευκαιρίες στους νέους για επαγγελματική ανέλιξη.

Τρίτη στάση: Εργατικές Κατοικίες ΔΥΠΑ στην Κυρακαλή – Στέγη και προοπτική για πάνω από 300 πολίτες

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης της σύντομης επίσκεψης της κας Κεραμέως στη Δυτική Μακεδονία ήταν ο υπό κατασκευή οικισμός εργατικών κατοικιών της ΔΥΠΑ στην Κυρακαλή στα Γρεβενά, ένα έργο που παρέμενε ανενεργό για περισσότερα από είκοσι χρόνια και πλέον υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Ο οικισμός περιλαμβάνει 80 κατοικίες, οι οποίες θα παραδοθούν έτοιμες προς χρήση στους δικαιούχους τους πρώτους μήνες του 2026. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 85% του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Στη Δυτική Μακεδονία υλοποιούμε έργα που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ενισχύουμε τις υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, επενδύουμε στη σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση και ολοκληρώνουμε έργα στέγασης για εργαζομένους και τις οικογένειές τους που για δεκαετίες έμεναν ανεκπλήρωτα. Με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και αξιοπρέπειας για όλους, κάνοντας την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη, στην πράξη».