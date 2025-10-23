#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 14 Νοεμβρίου ξεκινάει το Μητρώο Αυτόματων Πωλητών

Απαραίτητο βήμα για τον συντονισμό της εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων στους αυτόματους πωλητές και τη διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, για τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης του κλάδου.

Από 14 Νοεμβρίου ξεκινάει το Μητρώο Αυτόματων Πωλητών

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 18:33

Στη δημιουργία Μητρώου Αυτόματων Πωλητών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων που λειτουργούν στην αγορά.

Ειδικότερα, με την Α.1143/2025 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή,  καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των Δηλώσεων Αυτόματων Πωλητών που απαιτούνται για τη δημιουργία και την τήρηση του σχετικού μητρώου.

Ως Αυτόματοι Πωλητές θεωρούνται όλα τα μηχανήματα που πωλούν και διανέμουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές, λαμβάνοντας αυτόματα το σχετικό αντίτιμο, χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές, είτε ιδιόκτητους είτε μισθωμένους, οφείλουν να τους δηλώσουν στο Μητρώο, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός ή εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.

Εξαιρούνται από το Μητρώο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων (όπως παιχνιδομηχανές και παιγνιομηχανές).

Η δημιουργία και τήρηση του Μητρώου αποτελεί απαραίτητο βήμα για τον συντονισμό της εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων στους Αυτόματους Πωλητές και τη διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, για τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης του κλάδου.

  • Από 14/11 έως και 12/12/2025, οι Δηλώσεις Έναρξης Εκμετάλλευσης για τους Αυτόματους Πωλητές που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης,
  • Έως και 12/01/2026, οι Δηλώσεις για έναρξη, παύση ή μεταβολή εκμετάλλευσης αυτόματων πωλητών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης έως και 30/11/2025.

Η υποβολή των δηλώσεων ξεκινά στις 14/11/2025, είτε μέσω διεπαφής (API) είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών > Έναρξη / Μεταβολή / Παύση Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 16/12 για τις δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

Κατασχέθηκε κοντέινερ με μπανάνες και... 39 κιλά κοκαϊνη

Ανέβασε στροφές η Unilever το τρίτο τρίμηνο

Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του έτους οι έλεγχοι σε όλα τα ΚΥΔ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο