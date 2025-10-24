Ανοίγουν Δευτέρα οι αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΔΥΠΑ

Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 23:59, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην 8η Συμπληρωματική Πρόσκληση έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν απενταχθεί από το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 5078/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ ή απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα, με δίκτυο που καλύπτει όλη την Ελλάδα.

Συνολικά λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ), 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ΕΠΑΣ και οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή μάθηση στη σχολή με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτηση, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον ρόλο της ΔΥΠΑ ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr.