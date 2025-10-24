Omnia: Οι τοποθετήσεις στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η βιωσιμότητα συμβαδίζει με την καινοτομία και λειτουργεί συμπληρωματικά με την ανταγωνιστικότητα, σε μια πολυδιάστατη ισορροπία που αποτελεί το "omnia" – δηλαδή τα "πάντα" – για τις επιχειρήσεις, είναι το βασικό συμπέρασμα του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Omnia - Universal Values Lead Progress» που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στον Φάρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου είναι εξαιρετικά δυναμικό, σημείωσε ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην εισαγωγική του ομιλία καλωσορίζοντας τους συνέδρους.

Στη συνέχεια τόνισε «Το μήνυμα είναι σαφές: βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντίθετοι στόχοι. Οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά. Πρόσθεσε ότι στο σταυροδρόμι της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, της παγκόσμιας ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος και των κοινών αξιών της ανθρωπότητας το "Omnia" προσφέρει μια έγκαιρη και ουσιαστική πλατφόρμα για διάλογο με προοπτική».

Ο κ. Σαρακάκης, προετοιμάζοντας τον διάλογο που ακολούθησε, αναφέρθηκε στις ισχυρές θεσμικές φωνές που διαμορφώνουν το πλαίσιο της συζήτησης, ενώ κατέληξε πως το "Omnia" προσφέρει πρακτικά ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου η επιστήμη, η πολιτική και η αγορά μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για λύσεις εφαρμόσιμες, ανταγωνιστικές και δίκαιες.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου υπογραμμίζοντας τον σκοπό της διοργάνωσης που συνεχίζει -ανελλιπώς επί 23 συναπτά έτη- να φέρνει στο προσκήνιο καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα επίδρασης των επιχειρήσεων στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, τα οποία συνάδουν με ένα όραμα επιχειρηματικότητας, που βρίσκεται στο κέντρο της θεμελιώδους αποστολής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από την ευημερία των ανθρώπων.

Ο κ. Σπυρτούνιας τόνισε ότι στην εποχή μας, όπου η παραγωγικότητα είναι το κεντρικό αφήγημα για το μέλλον της χώρας, η βιωσιμότητα ανάγεται σε προϋπόθεση και η ανταγωνιστικότητα κερδίζεται μέσα από τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Απαντήσεις στα διαχρονικά ζητούμενα

Από την πλευρά του ο Πάκης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αναφερόμενος αφενός στο σύγχρονο περιβάλλον προκλήσεων για τα θέματα Sustainability και αφετέρου στην επιτακτική ανάγκη για ενδυνάμωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τόνισε την ανάγκη για εστίαση στην ουσία της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας.

Τόνισε την ευκαιρία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, με όραμα και διάρκεια, που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε πελάτες και καταναλωτές, που είναι ελκυστικές για επενδυτές και δανειστές και διασφαλίζουν ευημερία για τους εργαζόμενους τους. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται ότι όχι μόνο δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στη Βιωσιμότητα και την Ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει το ένα δίχως το άλλο.

Ο κ. Παπαδημητρίου εστίασε επίσης στην κανονιστική αβεβαιότητα για θέματα Βιωσιμότητας, κατέληξε δε στην παρότρυνση προς τους sustainability professionals: "Ας κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Ας συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία στις εταιρείες μας, χωρίς να βασιζόμαστε στην υποχρεωτικότητα που επιβάλλει κάποιος κανονισμός. Ας συνεχίσουμε τη δουλειά με επιχειρήματα, παραδείγματα, μετρήσιμα αποτελέσματα και διαρκή προσαρμογή στις απαιτήσεις που αλλάζουν. Ας συνεχίσουμε να μιλάμε για την ουσιαστική συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα με μια φιλοσοφία που ισορροπεί ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική οπτική, τη βελτίωση της απόδοσης, και την ανθεκτικότητα σε εξωγενείς παράγοντες."