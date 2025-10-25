Πώς προχωρούν οι επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης

Η ασφάλεια των πολιτών ήταν το βασικό μήνυμα που ανέδειξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ραδιόφωνο του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο κ. Ταχιάος ρωτήθηκε για το Μετρό και το Flyover, τα δύο μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για την αναβάθμιση της σήραγγας της Κατερίνης, που δόθηκε στην κυκλοφορία την προηγούμενη Δευτέρα.

Μιλώντας για το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός σχολίασε το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής, διευκρινίζοντας ότι η υιοθέτηση ενός κομίστρου που ισχύει για 70 λεπτά της ώρας είχε επιλεγεί «επειδή ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να υπάρξει η μετεπιβίβαση μεταξύ του μετρό και του λεωφορείου με το ίδιο εισιτήριο», κάτι που προς το παρόν δεν έγινε εφικτό. Ανακοίνωσε ότι το φαινόμενο της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ επιβατών θα αντιμετωπιστεί αμέσως, με την επαναλειτουργία του μετρό μετά τη διακοπή διαρκείας ενός μήνα που έχει προαναγγελθεί και ότι την ίδια ώρα, το ενιαίο εισιτήριο προχωρά από τον τομέα Μεταφορών του Υπουργείου υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι η γραμμή της επέκτασης είναι ένας άλλος κλάδος και πως τα νέα και παλιά συστήματα πρέπει να αρχίσουν να διαλειτουργούν. «Ήδη έχουν αρχίσει κάποιες δοκιμές, αλλά μεμονωμένες, όχι για την ολοκλήρωση του συστήματος – αυτό που λέμε ενσωμάτωση, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο στάδιο στη φάση αυτή που βρισκόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι «για έναν μήνα είναι επιβεβλημένη η διακοπή της λειτουργίας του μετρό γιατί όλα κατατείνουν στην ασφάλεια του επιβατικού κοινού», ενώ επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για τον Μάρτιο του 2026, με τις δοκιμές να αποτελούν το πιο δύσκολο στάδιο της διαδικασίας, από το οποίο εξαρτάται ο προσδιορισμός της ακριβούς ημερομηνίας.

Στην ερώτηση για την επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών, επισημαίνοντας πως «η μελέτη κόστους – οφέλους είναι πάρα πολύ βασική για να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στη διάνοιξη της οδού Πόντου, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι «ουσιαστικά όταν λειτουργήσει η Πόντου θα αλλάξει την Καλαμαριά». Πρόσθεσε πως «η Κυβέρνηση θα συνδράμει όπως το έχουμε κάνει και νωρίτερα, ήδη πριν από τρία χρόνια, όταν με απόφαση του Πρωθυπουργού είχε χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Καλαμαριάς για τις πρώτες απαλλοτριώσεις. Τώρα προχωράμε στη χρηματοδότηση των υπόλοιπων απαλλοτριώσεων και θα κάνουμε εμείς την κατασκευή του έργου για να μπορέσει να τελειώσει γρήγορα και η περαίωσή του να συνδεθεί χρονικά, όσο είναι δυνατόν, με την παράδοση του Μετρό».

Για το Flyover, απάντησε ότι «έχει την τύχη να μην είναι ένα υπόγειο έργο, όπως είναι το Μετρό, του οποίου δεν βλέπει κανένας την πρόοδο, παρά μόνον όταν τεθεί σε λειτουργία. Στην αρχή, όταν γινόταν οι πρόδρομες εργασίες, η πόλη δεν καταλάβαινε την έκταση του έργου γιατί δεν έβλεπε εργοτάξια. Τώρα υπάρχουν παντού εργοτάξια». Διαβεβαίωσε ακόμα ότι το έργο το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 30% της υλοποίησης, δεν θα έχει διόδια και σημείωσε ότι η αποπληρωμή του θα γίνει μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Τέλος, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της σήραγγας της Κατερίνης, τονίζοντας ότι «είναι ένα έργο το οποίο αφορά την ασφάλεια και των εποχουμένων και των πολιτών της Κατερίνης». Υπενθύμισε πως η σήραγγα δεν πληρούσε τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας που θεσπίστηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 230/2007 και γι’ αυτό πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη παρέμβαση, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως είπε, η αναβάθμιση παρέχει απόλυτη ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός της σήραγγας, ενώ σημείωσε πως πλέον, «όλες οι σήραγγες του αυτοκινητόδρομου από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, είναι απολύτως ασφαλείς». Περιγράφοντας τις απαιτήσεις ενός τέτοιου έργου, πρόσθεσε ότι «όταν βρεθεί κάποιος σε μία σήραγγα που έχει πάρει φωτιά το μπροστινό αυτοκίνητο, είναι μόνος του. Εκείνη την ώρα πρέπει να αυτενεργήσει και πρέπει η ίδια η σήραγγα να τον καθοδηγεί σε αυτό που θα κάνει και από πού θα φύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς μια φωτιά σε μία σήραγγα. Και αυτό πλέον θα γίνεται αυτόματα, με την πιο σύγχρονη τεχνολογία».

Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός, όλες οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, από την ασφαλή και άνετη μετακίνηση με το μετρό, μέχρι την απρόσκοπτη κυκλοφορία στην Καλαμαριά μέσω της οδού Πόντου και την ασφαλή διέλευση στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης, μέσω της νέας σήραγγας της Κατερίνης.

«Η ασφάλεια των πολιτών και η ομαλή λειτουργία των έργων είναι απόλυτη προτεραιότητα», τόνισε ο Νίκος Ταχιάος, προσθέτοντας ότι όλα τα έργα εξελίσσονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα βιώνει μία «κοσμογονία έργων».