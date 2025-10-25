#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο έλεγχος του Σεπτεμβρίου για τις δημόσιες συμβάσεις και τι συνέβη το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Πού διαμορφώνεται η αναλογία μεταξύ αυτών που εγκρίθηκαν και αυτών που κόπηκαν.

«Κόκκινη κάρτα» σε 19 συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δημοσιεύθηκε: 25 Οκτωβρίου 2025 - 08:32

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έβαλε «κόκκινη κάρτα» σε 19 από τα 384 σχέδια δημοσίων συμβάσεων που πέρασαν από προσυμβατικό έλεγχο τον Σεπτέμβριο, κρίνοντας ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας για την υπογραφή τους.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων που ελέγχθηκαν ανήλθε σε 388,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι απορριφθείσες αντιστοιχούν σε 23 εκατ. ευρώ. Δηλαδή περίπου το 4,9% του αριθμού των συμβάσεων και 5,9% της συνολικής αξίας. 

Τα κλιμάκια προσυμβατικού ελέγχου, που εξετάζουν συμβάσεις άνω του 1,7 εκατ. ευρώ, έλεγξαν 26 σχέδια συνολικού ύψους 250,5 εκατ. ευρώ, απορρίπτοντας 6 από αυτά (13,26 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, οι υπηρεσίες Επιτροπών, που ελέγχουν μικρότερες συμβάσεις (από 300.000 ευρώ έως 1,7 εκατ. ευρώ), επεξεργάστηκαν 358 σχέδια αξίας 138,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 δεν πέρασαν τον έλεγχο (9,75 εκατ. ευρώ).

Το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στον Σεπτέμβριο. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, τα κλιμάκια προσυμβατικών ελέγχων και οι υπηρεσίες Επιτροπών προχώρησαν σε έλεγχο νομιμότητας 1.128 συμβάσεων πριν από τη σύναψή τους, εκδίδοντας 599 πράξεις προσυμβατικού ελέγχου.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων που εξετάστηκαν ανήλθε σε 1,95 δισ. ευρώ, ενώ 54 συμβάσεις, αξίας 363 εκατ. ευρώ, κρίθηκαν μη νόμιμες και δεν προχώρησαν σε υπογραφή. Το ποσοστό μη νόμιμων συμβάσεων στο δίμηνο ήταν 4,8% του συνόλου και 18,6% της αξίας.

