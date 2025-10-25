Συναγερμός για Λειψυδρία στην Αττική, ποια έργα θα τρέξουν

Ζήτημα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις για το κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική, οι οποίες τοποθετούνται ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ενώ η εικόνα των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν το Λεκανοπέδιο επιδεινώνεται με δραματικό ρυθμό.

Στη σύσκεψη που έγινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό συζητήθηκαν όχι μόνο η οριστικοποίηση του σχεδίου για το Λεκανοπέδιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, αλλά και τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα που δείχνουν χειροτέρευση της κατάστασης εβδομάδα την εβδομάδα.

Την εκθετική μείωση των αποθεμάτων απεικονίζει το στοιχείο που δείχνει ότι τα επίπεδα στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αττικής (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας) βρίσκονται σήμερα στα 384 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Στις 14 Οκτωβρίου, είχαν συνολικά 390 εκατ. κυβικά. Τότε, αντιστοιχούσαν στο 26,06% της χωρητικότητάς τους. Δέκα ημέρες μετά, τα αποθέματα αντιστοιχούν στο 25,6%, δηλαδή οι ταμιευτήρες είναι άδειοι κατά τα τρία τέταρτα…

Σημειωτέον ότι στις 3 Οκτωβρίου το νερό υπολογίζονταν στα 401 εκατ. κυβικά, γεγονός που σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα μήνα έχει χαθεί σχεδόν το 5% των αποθεμάτων του Λεκανοπεδίου! Η μηνιαία μείωση τρέχει με ρυθμό 17 εκατ. κυβικών.

Ανατρέχοντας στα ιστορικά στατιστικά, την ίδια μέρα πέρυσι, ο συγκεκριμένος αριθμός ήταν στα 634 εκατ. κ.μ. (305 εκατ. κ.μ. στον Μόρνο). Στις 3 Οκτωβρίου 2023, βρίσκονταν στα 930 εκατ. κ.μ. (515 εκατ. κ.μ. στον Μόρνο), και την ίδια ημερομηνία του 2022 στο 1,1 δισεκατομμύρια κ.μ. Τότε ο Μόρνος είχε 612 εκατ. κ.μ. Σωρευτικά τη τελευταία τριετία, οι ταμιευτήρες της Αττικής έχουν απωλέσει πάνω από το 65% των αποθεμάτων τους.

Τρεις κατηγορίες έργων

Στο σχέδιο που πρόκειται να παρουσιάσει η κυβέρνηση κυριαρχεί η προσπάθεια να «αγοράσουμε χρόνο», κόβοντας την ταχύτητα με την οποία έρχεται καταπάνω μας το πρόβλημα -«εάν συνεχιστούν οι ίδιες συνθήκες ανομβρίας, η Αττική θα έχει νερό για ακόμα δύο χρόνια», είχε πει πρόσφατα ο CEO της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης. Τα έργα άμεσης παρέμβασης, πλαισιώνονται και από πιο μακροπρόθεσμα λύσεις, που φιλοδοξούν να διασφαλίσουν την επάρκεια νερού σε βάθος δεκαετιών.

Στη πρώτη κατηγορία λέγεται ότι εντάσσονται οι γεωτρήσεις στους Ούγγρους, κοντά στην Παραλίμνη του Ν. Βοιωτίας, ένα χαμηλού μπάτζετ έργου, που θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει σχετικά γρήγορα τα διαθέσιμα αποθέματα νερού για το Λεκανοπέδιο, προσθέτοντας, μαζί με τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Υλίκη, επιπλέον 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Στη κατηγορία των μεσοπρόθεσμων και μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα έργων, εντάσσεται η μονάδα αφαλάτωσης στη Θίσβη, της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί στην παραγωγή 150.000 έως 200.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, με την περιοχή να θεωρείται ιδανική, καθώς απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τον αγωγό που συνδέεται με τον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Η μικρή απόσταση σημαίνει μεταφορά του παραγόμενου νερού στο δίκτυο δίχως την προϋπόθεση επιπλέον υποδομών, άρα χωρίς υψηλό κόστος. Στο παιχνίδι των αφαλατώσεων υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν.

Το τρίτο και πιο «βαρύ» project, που αποτελεί δομική παρέμβαση μεγάλης διάρκειας για το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής και θα διασφαλίσει την επάρκεια νερού σε βάθος δεκαετίας, αφορά τα Κρεμαστά.

Το έργο σύνδεσης δηλαδή της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης στη χώρα με ένα από τα πιο σημαντικά υδατικά αποθέματα της Δ. Ελλάδας, τον ταμιευτήρα του Ευήνου. Ενα σύνθετο έργο κατασκευής δύο σηράγγων -μίας μήκους 11 χιλιομέτρων από τον Κρικελοπόταμο και μια δεύτερη 7 χλμ. από τον Καρπενησιώτη- μέσω των οποίων θα αξιοποιηθούν για την ύδρευση των κατοίκων της Αττικής πολύ σημαντικοί όγκοι νερού που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.

Εχει προϋπολογισμό πάνω από 500 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και στο καλό σενάριο που τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, λέγεται ότι η πρώτη φάση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μεταξύ 2028-2029.