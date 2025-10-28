Πόσο κοστίζουν οι φοροαπαλλαγές του «πακέτου ΔΕΘ»

Μέτρα συνολικού δημοσιονομικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ ενσωματώνει το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο, μετά τη διαβούλευση, κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Μόνο οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα στοιχίσουν στον προϋπολογισμό του 2026 συνολικά 1,2 δισ. ευρώ ενώ η επιβάρυνση για το 2027 θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, από τις προτεινόμενες διατάξεις, εκτός της φορολογικής κλίμακας, θα προκληθούν στον κρατικό προϋπολογισμό:

Ετήσια δαπάνη ποσού περίπου 127 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικά για το τρέχον έτος, η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ύψος των 32 εκατ. ευρώ, ενώ ετήσια επιβάρυνση 10,4 εκατ. ευρώ θα προκύψει από την αύξηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων.

Σταδιακή κατάργηση του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. για τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους κ.λπ. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εκτιμάται στο ποσό των 38 εκατ. ευρώ για το έτος 2026 και στο ποσό των 75 εκατ. ευρώ περίπου, για κάθε επόμενο έτος.

Η εξαίρεση του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, από τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, θα επιφέρει στον προϋπολογισμό κόστος 6 εκατ. ευρώ περίπου από το έτος 2026 και εφεξής.

Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά μέτρα για τα οποία δεν μπορεί να προϋπολογισθεί- πριν την εφαρμογή τους- το κόστος για τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για μέτρα όπως για παράδειγμα η παράταση για ένα επιπλέον έτος της ισχύος κινήτρων, για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Οι διατάξεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το σχέδιο νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη –Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», επανακαθορίζεται το πλαίσιο φορολόγησης εισοδήματος, τροποποιούνται διατάξεις του ειδικού μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας και ρυθμίζονται διάφορα άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα:

Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές βάσει των οποίων φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Οι προαναφερόμενοι φορολογικοί συντελεστές και οι μειώσεις τους εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μειώνεται σε 20% (από 22% που ισχύει σήμερα) ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών του οριζόμενου ιατρικού προσωπικού που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή τεκμαρτού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μητέρες κατά το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου και κατά τα 2 επόμενα έτη.

Τροποποιείται το καθεστώς ως προς την κλίμακα της αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα: i. Καθιερώνεται ενδιάμεσο (δεύτερο) κλιμάκιο εισοδήματος από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ με συντελεστή φορολόγησης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) (από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που ισχύει), ii. το τρίτο κλιμάκιο εισοδήματος, για το οποίο ο συντελεστής παραμένει στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), διαμορφώνεται για ποσά από είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ (αντί έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ που ισχύει) και συνακόλουθα το τέταρτο κλιμάκιο εισοδήματος (για το οποίο ο συντελεστής παραμένει στο σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), διαμορφώνεται για ποσά από τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ και άνω, αντί για ποσά από τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ και άνω που ισχύει.

Προβλέπεται μείωση, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για το έτος 2026 και πλήρης απαλλαγή από το έτος 2027 και μετά, από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το ανωτέρω όριο ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους. Η μείωση αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

Παρατείνεται και για το έτος 2026 η αναστολή εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα αδιάθετα ακίνητα, κατόπιν αίτησης του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σώματα ασφαλείας

Τροποποιείται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.), δηλαδή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται:

οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης των στελεχών των Σ.Α. (προβλέπονται τέσσερις (4) κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών),

ο χρόνος και ο τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών των Σ.Α.,

το ύψος των ποσών του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε κάθε Μ.Κ..

* Εισάγεται συντελεστής προσαύξησης των ποσών του βασικού μισθού αναλόγως της μισθολογικής κατάταξης και του βαθμού των στελεχών των Σ.Α..

* Ορίζονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών στελεχών των Σ.Α. (όπως Δοκίμων Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων και αντιστοίχων των Σ.Α. καθώς και μαθητών που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας).

* Αναφέρονται τα επιδόματα, οι παροχές και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στα στελέχη των Σ.Α. Ενδεικτικά:

ορίζεται αυξανόμενο το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος θέσης ευθύνης,

θεσπίζεται νέο επίδομα για τα στελέχη των Σ.Α. που καλύπτουν συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης (επίδομα διοίκησης),

διευρύνονται οι περιοχές, για τις οποίες χορηγείται επίδομα παραμεθορίου,

επεκτείνεται η χορήγηση της ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης και στους υπηρετούντες πυροσβέστες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σ.Α.,

καταβάλλεται και στους Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία η προβλεπόμενη αποζημίωση, στην περίπτωση διάθεσής τους, για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας για περιπολία.

* Προβλέπεται η διασφάλιση των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των στελεχών των Σ.Α., μέσω της διατήρησης προσωπικής διαφοράς.

* Τίθεται ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών του προσωπικού των Σ.Α., το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με τριάντα εννιά (39) έτη συνολικής υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και η προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.