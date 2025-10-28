Ολα τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση

Στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο νέο Δόγμα Αποτροπής, σημειώνει ανακοίνωση του ΥΠΑΜ.

Τα συστήματα που είχαν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες της χώρας μας από κοντά ή μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά τη στρατιωτική επιχειρησιακή εμπειρία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών και δικτυοκεντρικού ελέγχου αποτελούν την αιχμή ενός δυναμικού μετασχηματισμού που οδηγεί τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ «HERON»

To μη επανδρωμένο αεροσκάφους «ΗΕRΟΝ» χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των συνόρων μας. Διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις σαράντα ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των τριάντα χιλιάδων ποδών. Το HERON μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 350 χιλιομέτρων, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ Μ1117 (ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ)

Ακολούθησε η διέλευση τεσσάρων, αμερικανικής προέλευσης, Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό. Tα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς. Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και Σύστημα Drone. Αποτελούν αυτόνομα συστήματα επιτήρησης, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

SPIKE NLOS

Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα. Εντάχθηκαν πρόσφατα στον Στρατό Ξηράς. Μέρος του είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ DRONE «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ήδη έχει εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με άριστα αποτελέσματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ DRONE «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων» είναι η εξέλιξη του «Κένταυρος». Βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων δοκιμών από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone, παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις Μονάδες μας.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ S-100

Είναι ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN) . Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΥΤΑΣ»

Είναι προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία. To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες.

Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση. Συμμετέχει ήδη σε ασκήσεις και επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΑ «A900»

Είναι μη επανδρωμένο ελικόπτερο που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ SCOOTER «ROTINOR» - ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΡΟΤΙΝΟΡ (φάκελος 9)

Υποβρύχιο όχημα υποβοήθησης δύτη που χρησιμοποιείται σε ειδικές αποστολές κατάδυσης. Χρησιμοποιείται από τους Υποβρύχιους Καταστροφείς για αφανή, αθόρυβη, και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων.

ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ VTR

• Είναι ένα Μη Επανδρωμένο Ταχύπλοο Σκάφος Επιφανείας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ένας συνδυασμός επιχειρησιακού ταχύπλοου σκάφους των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και ενός αυτόνομου συστήματος πλοήγησης με δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων. Αποστολή του είναι η επιτήρηση και παρατήρηση θαλάσσιων στόχων, μέσω θερμικών καμερών, ραντάρ αναγνώρισης και δορυφόρου.

ROBOT EOD ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Δύο οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

Τέσσερα Σύστηματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V - BAT».

Είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης. Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης - αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης.

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DRONE

Δύο Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Κινητός Σταθμός Command and Control είναι ένα αυτόνομο Κέντρο Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Εξοπλισμένος με σύγχρονα μέσα επικοινωνιών και ψηφιακές εφαρμογές μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του πεδίου μάχης.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»

Ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Αποτελεί ένα, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Είναι ένα Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας. Διαθέτει μη Επανδρωμένα Αεροχήματα και κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης.

Δείτε τα συστήματα σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης εδώ