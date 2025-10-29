ΟΔΔΗΧ: Στο 1,72% υποχώρησε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,180 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 12:32

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 εκατ. ευρώ διενεργήθηκε σήμερα (29/10), όπως ανακοίνωσε οι Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η απόδοση υποχώρησε στο 1,72% από 1,78% της προηγούμενης δημοπρασίας αντίστοιχων τίτλων. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,180 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

