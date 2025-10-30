Καλοπληρωτής της Εφορίας οι εταιρείες, ζορίζονται τα νοικοκυριά

Δύσκολα ανταποκρίνονται στην…ώρα τους τα νοικοκυριά όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων, εν αντιθέσει με τις επιχειρήσεις οι οποίες 9 στις 10 εμφανίζονται συνεπέστατες με την Εφορία τακτοποιώντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Η οικονομική ασφυξία στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη φορολογική συνέπεια, δηλαδή στο κατά πόσο πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, περίπου το 90% των επιχειρήσεων πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον φόρο εισοδήματος, όταν το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης για τα φυσικά πρόσωπα διαμορφώθηκε στο 73,5%. Τον Μάρτιο, μάλιστα, οι επιχειρήσεις έφθασαν στο πρωτοφανές ποσοστό του 97,72%, καθώς κατέβαλαν το φόρο εισοδήματος πριν από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Σύμφωνα με το «χάρτη» φορολογικής συμμόρφωσης της ΑΑΔΕ:

Από τα 4,363 δισ. ευρώ του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων, που θα έπρεπε να καταβληθούν στο 8ηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 3,903 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων να διαμορφωθεί στο 89,46%. Επιμέρους τον Αύγουστο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης ανήλθε σε 88,84%, από 89,18% τον Ιούλιο, 87,23% τον Ιούνιο, 91,10% τον Μάιο, 92,06% τον Απρίλιο, 97,72% τον Μάρτιο, 91,2% τον Φεβρουάριο και 86,61% τον Ιανουάριο.

που θα έπρεπε να καταβληθούν στο 8ηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 3,903 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων να διαμορφωθεί στο 89,46%. Επιμέρους τον το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης ανήλθε σε 88,84%, από 89,18% τον Ιούλιο, 87,23% τον Ιούνιο, 91,10% τον Μάιο, 92,06% τον Απρίλιο, 97,72% τον Μάρτιο, 91,2% τον Φεβρουάριο και 86,61% τον Ιανουάριο. Η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, διαμορφώθηκε στο 8μηνο στο 73,54% καθώς από το συνολικό ποσό των 2,656 δισ. ευρώ οι φορολογούμενοι πλήρωσαν εντός προθεσμίας τα 1,953 δισ. ευρώ. Σχεδόν τρία στα δέκα ευρώ του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έμειναν απλήρωτα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι νέοι απλήρωτοι φόροι για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (4,916 δισ. ευρώ). Τον Αύγουστο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 74,07%, με τα νοικοκυριά να εξοφλούν στην ώρα τους 460 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 620 εκατ. ευρώ.

διαμορφώθηκε στο 8μηνο στο 73,54% καθώς από το συνολικό ποσό των 2,656 δισ. ευρώ οι φορολογούμενοι πλήρωσαν εντός προθεσμίας τα 1,953 δισ. ευρώ. Σχεδόν τρία στα δέκα ευρώ του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έμειναν απλήρωτα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι νέοι απλήρωτοι φόροι για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (4,916 δισ. ευρώ). Τον Αύγουστο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 74,07%, με τα νοικοκυριά να εξοφλούν στην ώρα τους 460 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 620 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο του ΦΠΑ, το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 81,86% , καθώς από τα 13,902 δισ. ευρώ της οφειλής για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 το Δημόσιο εισέπραξε τα 11,380 δισ. ευρώ. Ειδικότερα τον Αύγουστο το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί ανέρχονταν σε 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο στα κρατικά ταμεία μπήκαν 1,639 δισ. ευρώ, με το δείκτη εμπρόθεσμης πληρωμής να διαμορφώνεται στο 81,8%.

το ποσοστό συμμόρφωσης , καθώς από τα 13,902 δισ. ευρώ της οφειλής για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 το Δημόσιο εισέπραξε τα 11,380 δισ. ευρώ. Ειδικότερα τον το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί ανέρχονταν σε 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο στα κρατικά ταμεία μπήκαν 1,639 δισ. ευρώ, με το δείκτη εμπρόθεσμης πληρωμής να διαμορφώνεται στο 81,8%. Στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας η εισπραξιμότητα στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 78,16% καθώς από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ ύψους 1,606 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί πληρώθηκε ποσό 1,255 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 6.164.976 ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 153,67 εκατ. ευρώ την ώρα που η συνολική οφειλή ήταν ύψους 190,68 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80,59% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.

Συνολικά το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης στο 8μηνο για ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ανήλθε στο 82,09%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 φορολογούμενους ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους στην Εφορία.