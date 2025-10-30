#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου σε Ρέντη και Λουτράκι

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 09:29

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» τα έργα:

  • Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου με δημόσια δαπάνη 1.620.497,11€. και δικαιούχους τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων και το Επιμελητήριο Κορινθίας.
  • Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με δημόσια δαπάνη 716.636,84€ και δικαιούχους τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Τα έργα στοχεύουν στην οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των εμπορικών κέντρων των δήμων, με συντονισμένες ενέργειες διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου και την δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στις αντίστοιχες περιοχές.

Τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική συμμετοχή.

