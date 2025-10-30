Εργα 2,5 δισ. ευρώ σε επτά άξονες κατά της λειψυδρίας

«Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει υδατικό στρες. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Από το 2023 η κυβέρνηση έχει προβεί σε μέτρα», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, τονίζοντας ότι δρομολογούνται έργα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επτά άξονες.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α’ εξάμηνο του 2029. Παράλληλα, δρομολογούνται δύο έργα αφαλάτωσης και έργα ύδρευσης για 40 ελληνικά νησιά.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ, το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, σήμερα η κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία ενώ βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία διαθεσιμότητας νερού. Τα μέτρα υλοποιούνται άμεσα σε 7 άξονες στρατηγικής δράσης, και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα εξής:

Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2029 -σε περίπου 4 έτη από σήμερα- και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥAΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν: Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980. Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δις.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας, που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥAΘ.

Συνολικά, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, 151 έργα με π/υ άνω των 320 εκατ. ευρώ υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου έκανε μία ιστορική αναδρομή, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος με τη συνεργασία της Ούλεν δημιούργησε το πρώτο δίκτυο νερού στην πρωτεύουσα, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις μέρες του οποίου έγινε πράξη η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία την κρίση της λειψυδρίας στην αρχή της δεκαετίας του '90, αλλά και του Κώστα Σημίτη. Τέλος, υπογράμμισε τον ρόλο του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης τόνισε τον ρόλο της ΕΥΔΑΠ αλλά και την αξία του ρόλου του Εύρυτου, που θα κοστίσει περί τα 500 εκατομμύρια, αλλά μηδενικό κόστος λειτουργίας. «Δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης, ενώ έκανε λόγο για “Plan B”, με εκτεταμένα έργα αφαλατώσεων και επεσήμανε τα έργα μείωσης των διαρροών στην πρωτεύουσα, αλλά και ανάκτησης νερού. Το εμβληματικότερο όλων, όπως είπε, είναι η Ψυττάλεια 3 και πρόσθεσε ότι ήδη φέτος έχουμε εξαπλασιάσει τις επενδύσεις μας με εικοσαπλάσια απορρόφηση κονδυλίων.

Χαρακτηριστική στιγμή της εκδήλωσης ήταν ο χαιρετισμός από τον «ίδιο» τον Χένρι Ούλεν, ο οποίος εμφανίστηκε στο κοινό σε 3D βίντεο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Για την απώλεια νερού που διαπιστώνεται, είπε ότι θα υπάρξει τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ύδρευσης. «Χρειάζεται σύνεση στη διαχείριση του νερού και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμμαζευτεί ο κατακερματισμός που υπάρχει στους παρόχους ύδρευσης. Υπάρχουν περίπου 750 πάροχοι αυτή τη στιγμή στην ύδρευση», τόνισε.

«Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένει ίδιος. Θα υπάρξουν εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία και η Ελλάδα είναι 19η στη λίστα των χωρών που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι μέχρι το 2021 τα αποθέματα ήταν σταθερά, αλλά από το 2022 η μείωση ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κάθε χρόνο, ενώ η κατανάλωση αυξάνεται κατά 6% ετησίως.

«Σήμερα, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, ειδικότερα στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας και περιλαμβάνεται στις χώρες που αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με το νερό στο μέλλον», είπε. Μέχρι το 2021, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά. Από το 2022, έχουμε μείωση των αποθεμάτων, αύξηση της κατανάλωσης νερού. «Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κύπρο το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη», ανέφερε.

Τα υδρολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, είναι απαισιόδοξα. Όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, ανέφερε.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση

«Κύριε Υπουργέ, κ. Δήμαρχε, αγαπητά στελέχη και εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, κυρίες και κύριοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τιμήσω τα 100 χρόνια ιστορίας μιας εταιρείας η οποία είναι συνυφασμένη, ταυτισμένη με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους και με την ύδρευση και την αποχέτευση της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας.

Πράγματι, νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις σημαντικές αποφάσεις που πήραν ηγέτες προηγούμενων γενεών προκειμένου σε άλλους καιρούς, θα έλεγα πιο δύσκολους, να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσά μας θα είχε πάντα επαρκές, ποιοτικό και φθηνό νερό.

Και η διαδρομή αυτή, την οποία παρακολουθήσαμε σε αυτό το όμορφο βίντεο, το οποίο είδαμε πριν από λίγο, καταδεικνύει ακριβώς τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και από τον Υπουργό αλλά και από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ως προς τα επόμενα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής εταιρείας.

Μιας εταιρείας, που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εταιρεία οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο Υπερταμείο -για να τα θυμόμαστε και αυτά- το 2016. Με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μία κρατική εταιρεία.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα εδώ όχι μόνο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν προσφέρει, αλλά για να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από τον φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων.

Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και το έργο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, το νέο εμβληματικό έργο στην ιστορία των μεγάλων έργων της Αττικής, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου.

Είναι ουσιαστικά η μεταφορά, με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης.

Και για εμάς που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε καλά -είμαστε, ναι, κ. Υπουργέ μου, αυτής της ηλικίας- τη μεγάλη κρίση ύδρευσης της Αττικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε και την ανάγκη να μην βρεθούμε ποτέ ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, να τρέχουμε καμπάνιες, όπως το «Προσέχουμε για να Έχουμε», και να ζητάμε ουσιαστικά από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση προκειμένου να μην ξεμείνει η Αττική από νερό.

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς το σχέδιο υπηρετείται μέσα από τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ. Είδατε στο γράφημα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια κάθετη αύξηση των επενδύσεων τις οποίες πρέπει να κάνει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια. Είναι οι επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το έργο για το οποίο σας μιλήσαμε, επενδύσεις που αφορούν την αποχέτευση, τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας -άλλο ένα εμβληματικό έργο στο χαρτοφυλάκιο, στη «φαρέτρα» των έργων υποδομής της ΕΥΔΑΠ-, αφορούν όμως και επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολύ σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ, πέραν των ορίων της Αττικής.

Να καλυφθεί πια όλη η Αττική, και η Ανατολική Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία και η Φωκίδα, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- η ΕΥΔΑΠ να εισέρχεται και στον τομέα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία, η οποία έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο αποτελεί μια άλλης τάξης πρόκληση, για την οποία δεν είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, αλλά ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα όλους μας απασχολεί πάρα πολύ.

Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, θέλω να γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, επίσης, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας και όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό.

Αυτό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να δρομολογεί τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σήμερα.

Εύχομαι, λοιπόν, πολύ σύντομα, κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε, κ. Πρόεδρε, να ξαναβρεθούμε, όπου θα παρουσιάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις δράσεις προκειμένου αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο να υλοποιηθεί.

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση και στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τη συνεχιζόμενη ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό.

Σας ευχαριστώ πολύ».