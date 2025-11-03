«Εμπλοκή» με το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας για Εφορία-ΕΦΚΑ

Νέα αναβολή παίρνει ένα ακόμα ψηφιακό μέτρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συντηρώντας την πολυπλοκότητα των συναλλαγών με την Εφορία και κατ’ επέκταση την ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα αντικαταστήσει τη χωριστή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που ισχύουν σήμερα.

Η αναβολή αυτή έρχεται να προστεθεί στη μετάθεση για το 2026 της καθολικής εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, καθώς και της επέκτασης του ψηφιακού πελατολογίου, με το αιτιολογικό ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πλήρη υιοθέτηση των παραπάνω λειτουργιών από τις επιχειρήσεις.

Ειδικά για το νέο ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας -το οποίο θα εκδίδεται σε πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν οφειλές στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ-, οι καθυστερήσεις συναρτώνται με τα τεχνικά εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων.

Η μη συμβατότητα του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ με εκείνο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), το οποίο αποτελεί τον βασικό μηχανισμό είσπραξης του ΕΦΚΑ, αναφέρεται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, τα δύο πληροφοριακά συστήματα δεν «επικοινωνούν» ακόμη μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά ανέφικτη προς το παρόν την έκδοση κοινής ενημερότητας.

Η πορεία του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας ξεκίνησε το 2022. Αν και το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο του 2024, αρχικώς μετατέθηκε για το 2025 και τώρα -όπως όλα δείχνουν- πάει για το 2026, εκτός και αν υπάρξει νέα αναβολή.

Ενιαία μορφή

Σύμφωνα με τον νόμο 4934/2022, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να εκδίδει ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Το έγγραφο θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία μορφή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σήμερα στα ξεχωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα έχει πλήρη ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και δικαστικές αρχές.

Η πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας, τα απαιτούμενα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, διασφαλίζοντας ότι η έκδοση του πιστοποιητικού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία. Ωστόσο, για να μπορέσει κάποιος να λάβει το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπως για παράδειγμα, μεταβίβαση ενός ακινήτου, συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό ή είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, θα πρέπει να μην έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος οφείλει έστω και σε έναν από τους δύο φορείς, η έκδοση του πιστοποιητικού θα απορρίπτεται αυτόματα, έως ότου ρυθμίσει ή εξοφλήσει τα χρέη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, 3.973.220 φορολογούμενοι οφείλουν συνολικά στην Εφορία 111,627 δισ. ευρώ, ενώ ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν προς τον ΕΦΚΑ, 2,1 εκατομμύρια οφειλέτες.