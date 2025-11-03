Υπουργείο Υγείας: Σκέψεις για επιπλέον 30 εκατ. ευρώ στο νοσοκομειακό φάρμακο

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αυτή τη τακτική θα ακολουθήσει το υπουργείο Υγείας στην συνάντηση που έχει κλειδώσει με τις φαρμακοβιομηχανίες μετά την κρούση των τελευταίων για την ανεξέλεγκτη πορεία του clawback στο νοσοκομειακό φάρμακο και το 2024 παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτείας για αναστροφή πορείας και για σταδιακή αποκλιμάκωση του από τα επίπεδα του 2023.

Οι προβλέψεις λένε ότι το clawback στο νοσοκομειακό φάρμακο το 2024 θα είναι κοντά στο 76%, ενώ πριν μερικούς μήνες το υπουργείο υποστήριζε ότι θα κατάφερνε να το ρίξει στο 69% και κάτω. Η βιομηχανία μιλάει αποκλειστικά για τα φάρμακα άνω των 30 ευρώ, ενώ το υπουργείο για τις επιπτώσεις στο σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης. Μήλα με πορτοκάλια οι συγκρίσεις και ο καθένας τραβάει στη μεριά του.

Σύμφωνα λοιπόν με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας, προκειμένου να αναχαιτίσει την πίεση των εταιρειών, την κινδυνολογία για αποχωρήσεις εταιρειών ή για μη εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων και αναγνωρίζοντας την ανακολουθία των ισχυρισμών του υπουργείου περί μείωσης του clawback σκέφτεται να προσθέσει επιπλέον κοντά 30 εκατομμύρια ευρώ στο νοσοκομειακό φάρμακο.

Φτάνουν; Η ιστορία και η πορεία των επιστροφών έχει αποδείξει πως όχι. Άρα, το επόμενο εύλογο ερώτημα είναι γιατί;

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι δύο είναι τα θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσει το υπουργείο και να δει πραγματικά το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις και όχι μόνο στο νοσοκομειακό φάρμακο, αλλά σε όλα τα κανάλια διανομής φαρμάκων που αποτελούν την αγορά.

Επικεντρώνοντας, ωστόσο. το ενδιαφέρον στο νοσοκομειακό φάρμακο, δύο είναι τα θέματα που χρήζουν προσοχής, μελέτης και λύσεων από τους αρμόδιους.

Μολονότι ότι πέρυσι δόθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ στο νοσοκομειακό φάρμακο και η δαπάνη έμεινε σταθερή, δεν υπήρξε μείωση στις επιπτώσεις .

. Το 2025 φαίνεται ότι η δαπάνη τρέχει με συν 8%. Τάση που, εάν διατηρηθεί, θα μιλάμε για clawback άνω το 80%.

Τα παράδοξα

Κάθε χρόνο, το υπουργείο Υγείας βάζει ένα ποσό το οποίο και διανέμεται στα κανάλια διάθεσης των φαρμάκων. Το 2024, ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ και από αυτά τα 170 εκατομμύρια πήγαν στα νοσοκομεία και τα άλλα 130 τα έδωσε στον ΕΟΠΥΥ και στο retail.

Φέτος, θα μπουν 400 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα από αυτά θα δοθούν στα νοσοκομεία;

Στην πράξη λέγεται ότι ούτε αυτά θα φτάσουν, καθώς οι επιπτώσεις δεν μειώνονται, ενώ δημιουργείται και ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας των δύο άλλων καναλιών (ΦΥΚ και Retail) με τις ενδείξεις να μιλούν για φετινό clawback σε αυτά τα δύο κανάλια στο 70%.