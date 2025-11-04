Ημερίδα επιτροπών παιδείας διοργάνωσε η Επαφος

Με υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 1η Ημερίδα Δημοτικών και Σχολικών Επιτροπών Παιδείας, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Τιτάνια. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο ΕΠΑΦΟΣ, εταιρεία του Ομίλου QUEST, με την υποστήριξη των εταιρειών LG Electronics Hellas, LENOVO και LEXMARK.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ημερίδα αποτέλεσε σημείο συνάντησης για αιρετούς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη σχολικών επιτροπών και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου και την ανάδειξη των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων που ενισχύουν τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν:

Το D-Management by ΕΠΑΦΟΣ, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη των Επιτροπών Παιδείας των Δήμων.

Η διαδραστική οθόνη LG CreateBoard, που ενισχύει τη διδασκαλία και τη συμμετοχή στην τάξη, όπως ανέφερε ο Διογένης Τσουτσόγλου, B2B Sales Manager IT & Digital Signage της LG Electronics Hellas.

Οι ολοκληρωμένες Lenovo ΑΙ λύσεις, οι υπηρεσίες και ο τεχνολογικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως αναλύθηκαν από τον από τον Άγη Τραϊφόρο, Enterprise Account Manager Greece & Cyprus.

Οι σύγχρονες λύσεις διαχείρισης εγγράφων της Lexmark με παρουσίαση από τον Ανδρέα Κυλικά, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Λάζαρος Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρησιακών Λύσεων Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας και συνεργάτης της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ, δήλωσε:

«Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει ότι οι Επιτροπές Παιδείας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία ενισχύουμε τη διαφάνεια, την οργάνωση και την παιδαγωγική αξία της Δημόσιας Παιδείας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη και τη δυναμική τους παρουσία.»