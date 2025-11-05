Παπασταύρου: Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

«H Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο “οδηγό κανόνων” για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε το ρόλο και την καλή συνεργασία που έχει το υπουργείο με το ΤΕΕ, «χωρίς να υπάρχει σε όλα τα θέματα συμφωνία», σημειώνοντας ότι καταθέτει χρήσιμες, εποικοδομητικές και πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το ΤΕΕ είναι «ο θεματοφύλακας της τεχνικής αξιοπιστίας για την ανάπτυξη της χώρας». Και υπογράμμισε τη συμφωνία του με τις βασικές προτάσεις που ανέπτυξε νωρίτερα στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, για «απλοποίηση, ψηφιοποίηση, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς».

Στο πεδίο της ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επερχόμενη σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), καθώς «αύριο και μεθαύριο, στη χώρα μας θα χτυπά η καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων και των δύο πλευρών του Ατλαντικού».

Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό, στο χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τον κλιματικό νόμο και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα μας στήριξε επί της αρχής τον νέο ευρωπαϊκό στόχο για το 2040, για μείωση των εκπομπών κατά 90%.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, όπως τόνισε ο ΥΠΕΝ, πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν Κώδικα. Με τον τρόπο αυτό οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ., η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

«Ο Κώδικας εξασφαλίζει ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα, οργανώνοντας με σαφήνεια τους κανόνες που ήδη υπάρχουν. Λύνει, έτσι, το πρόβλημα των σκορπισμένων σε δεκάδες νόμους διατάξεων, συχνά ξεπερασμένων ή αντιφατικών, με ηλικία έως και ενός αιώνα. Διατάξεις που περιείχαν παρωχημένη ορολογία ή με αδυναμία εφαρμογής. Χωρίς σύγχυση, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, ενισχύουμε την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, μακριά από δικαστικές αμφισβητήσεις» συνέχισε.

Υπογράμμισε μάλιστα, ότι στην ίδια κατεύθυνση, «η κυβέρνηση προχωρά στην πιο εκτεταμένη πολεοδομική μεταρρύθμιση εδώ και έναν αιώνα, μέσω του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

«Οργανώνουμε τον χώρο σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια. Με τη σύνταξη του νέου ΕΧΠ για τον Τουρισμό, που αποσκοπεί στη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας.

Με τη σύνταξη του νέου ΕΧΠ για τις ΑΠΕ, έναν σημαντικό «οδικό χάρτη» για την προσέγγιση αδειοδοτικών θεμάτων. Με τη σύνταξη του νέου ΕΧΠ για την Βιομηχανία, με στόχο τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του ευρύτερου αδειοδοτικού πλαισίου αλλά και της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας. Και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από 227 Τοπικά και 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκπονούνται.

Η χώρα μας έτσι αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα, προωθούμε την κλιματική ουδετερότητα των αστικών περιοχών και τα Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας των Δήμων».

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, μετά από τη θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ, υπεγράφη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Ταγαρά, το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.