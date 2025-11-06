#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου θα δώσουν το παρών πάνω από 30 επιχειρήσεις. Είσοδος δωρεάν. Πού δηλώνουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 12:21

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες της Ηπείρου, διοργανώνοντας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα την 47η «Ημέρα Καριέρας», έναν θεσμό που ενώνει ανθρώπους και δημιουργεί προοπτικές.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, Τ.Κ. 452 21) από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά εκπροσώπους εταιρειών, να παραδώσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις εργασίας, αυξάνοντας τις πιθανότητες άμεσης πρόσληψης.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της πλατφόρμας:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025

Workshops για υποψηφίους

Παράλληλα, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν διαδραστικά workshops, ανοιχτά για το κοινό, με θέματα:

  • Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος
  • Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη
  • Ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι εγγραφές θα γίνονται επιτόπου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τα εργαστήρια προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ ή να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Ενημέρωση και υποστήριξη από τη ΜΕΜΜΕ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα ενημερώνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τα ενεργά προγράμματα και τις δράσεις στήριξης της απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: www.dypa.gov.gr/memme

Χρήσιμες πληροφορίες

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας και η λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν βρίσκονται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/47i-hmera-karieras-dypa-ioannina-savvato-8-noemvriou-2025

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμες στο www.dypa.gov.gr

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της χώρας.

