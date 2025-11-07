Κώτσηρας: Η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά το σύνολο της κοινωνίας

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν αφορά «τους λίγους ή μια ελίτ», αλλά το σύνολο της κοινωνίας, με προτεραιοποίηση στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και στη στήριξη της περιφέρειας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες (6/11) το βράδυ, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη- Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Στην ομιλία του ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε σε σειρά φορολογικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου που αφαιρούν φορολογικά βάρη από μεγάλη μερίδα πολιτών. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι για πρώτη φορά ο φορολογικός συντελεστής συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων, με συνέπεια τη σημαντική φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά. Επίσης, υπογράμμισε τη μεγάλη μείωση του φόρου εισοδήματος για νέους εργαζόμενους έως 30 ετών και την εξαίρεση των νέων μητέρων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης του τέκνου και για δύο έτη μετά τη γέννα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, καθώς και στην εξαίρεση από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα, με την οποία ικανοποιείται, όπως είπε, ένα πάγιο αίτημα των πολυτέκνων.

Σε σχέση με τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους, ενώ σημαντική θα είναι και η ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1500 κατοίκους ανά την επικράτεια. Αναφερόμενος στα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους πολύτεκνους και τους δημόσιους λειτουργούς που ζουν στο ενοίκιο και υπενθύμισε ότι τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια της επιστροφής ενός ενοικίου από φέτος και κάθε Νοέμβριο.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τους πολίτες καθημερινά. Ωστόσο, όπως είπε, «δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα του 2025 είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από την Ελλάδα του 2019. Μετά από μια δύσκολη και πλέον δεκαετία, η χώρα μας είναι σε θέση να γυρίζει πίσω στην ελληνική κοινωνία με δομημένο και σταθερό τρόπο μέρισμα της ανάπτυξης», χωρίς να διακινδυνεύει τη δημοσιονομική πορεία που έχουμε χτίσει «με μεθοδική δουλειά» και «με τους κόπους των Ελλήνων πολιτών».

Συνολικά, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, «η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είναι μία φορολογική παρέμβαση δομικών χαρακτηριστικών», «στο μέτρο του δημοσιονομικού εφικτού», που «ακουμπά κάθε Έλληνα πολίτη».