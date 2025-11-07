Παπαθανάσης: Πιο ισχυρή οικονομία επιστρέφοντας το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία

Στις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο μετρήσιμο αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων του χαρτοφυλακίου του, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, δήλωσε: «Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ένα καινούργιο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, στην ελληνική επικράτεια. Θα ξέρουμε αν έχουμε και πόσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα τα οποία, όπως είναι αυταπόδεικτο, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της Πολιτείας να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς την κοινωνία.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα μιας μεθοδικής, συνεπούς και αποτελεσματικής προσπάθειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όλων των εμπλεκόμενων και κυρίως του υπουργείου Ενέργειας, του υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και των προκατόχων του. Αποτελούν μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αυτοπεποίθησης με την οποία οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζουν τα εθνικά θέματα, μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η χώρα, χάρη στην μακρόπνοη αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που ακολουθείται απαρέγκλιτα, χάρη στην εθνική εξωτερική πολιτική που ακολουθείται αποφασιστικά προς κάθε κατεύθυνση. Με την ίδια συνέπεια συνεχίζουμε, με στόχο μια επενδυτικά και οικονομικά ελκυστική, ενεργειακά ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, που με όραμα και σχέδιο, βαδίζει με σταθερότητα στο αύριο», τόνισε.

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αλλά και στην αναπτυξιακή οικονομική της κυβέρνησης, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε: «Κυρίαρχο μέλημά μας είναι να οικοδομήσουμε μια ακόμα πιο ισχυρή οικονομία, επιστρέφοντας το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Η στρατηγική αυτή ήδη αποδίδει καρπούς. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,2% το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω επιτάχυνση, με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4%. Η δυναμική αυτή θα ενισχυθεί μέσα από τη συνεχιζόμενη μείωση των φόρων, τη σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων, τη διεύρυνση της απασχόλησης. Κυρίως όμως μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για την τόνωση των επενδύσεων. Με στόχο να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ, επιταχύνουμε τις δράσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του χαρτοφυλακίου του, ο κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε:

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της τελευταίας 15ετίας. Ο στόχος εκτέλεσης του 9μήνου επετεύχθη στο 98,3% , με το ποσοστό επίτευξης του Ταμείου Ανάκαμψης να τον ξεπερνά με ποσοστό 110%.

περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της τελευταίας 15ετίας. Ο στόχος εκτέλεσης του 9μήνου επετεύχθη στο , με το ποσοστό επίτευξης του Ταμείου Ανάκαμψης να τον ξεπερνά με ποσοστό 110%. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 , με ενισχυμένο προϋπολογισμό σε σχέση με τον αντίστοιχο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση αυτής της δυναμικής. Με εθνικούς πόρους συνολικού ύψους 16,2 δισ.€ για την νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και επιπλέον περίπου 5,8 δισ.€ για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της τρέχουσας περιόδου.

, με ενισχυμένο προϋπολογισμό σε σχέση με τον αντίστοιχο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση αυτής της δυναμικής. Με εθνικούς πόρους συνολικού ύψους για την νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και επιπλέον περίπου 5,8 δισ.€ για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της τρέχουσας περιόδου. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετά την θετική αξιολόγηση της Επιτροπής και την επικείμενη εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής, οι συνολικές εκταμιεύσεις θα ανέρχονται στα 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Στην πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που υποβάλαμε, ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος. Ενισχύονται, όμως, δράσεις όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω», ένα πρόγραμμα σωτήριο για χιλιάδες συμπολίτες μας που, αποκτώντας πρόσβαση σε μια σειρά προληπτικών εξετάσεων, μπόρεσαν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Διευρύνεται το Ψηφιακό Σχολείο με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη που φέρνει τη δημόσια εκπαίδευση στη νέα εποχή. Ενισχύεται το πρόγραμμα δασικής προστασίας Antinero. Προστίθεται σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και επεκτείνεται το πρόγραμμα για τις έξυπνες γέφυρες.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ταυτόχρονα, ενισχύει την επιχειρηματικότητα, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί επιδοτήσεις προς ΜμΕ συνολικού ύψους 1,6 δισ. από προγράμματα του ΤΑΑ. Παράλληλα, στο σκέλος των δανείων, το 55% των συμβασιοποιημένων δανείων αφορά σε ΜμΕ.

«Πρέπει, λοιπόν, κάποια στιγμή η αντιπολίτευση να αποδεχθεί την αλήθεια και να πάψει να διασπείρει ψεύδη για τον αποκλεισμό των ΜμΕ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», σημείωσε με νόημα.

Στην ευκολότερη πρόσβαση των ΜμΕ στην χρηματοδότηση συμβάλλει καθοριστικά και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μόνο για το 2025, έχει εγκρίνει χρηματοδοτήσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ , εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς ΜμΕ και 1,3 δισ. ευρώ προς νοικοκυριά. Παράλληλα, ενισχύθηκε το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε το πρώτο εξειδικευμένο Ταμείο Ανάκαμψης για τη Θεσσαλία και επεκτάθηκε το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στα μικρά νησιά του Ν. Αιγαίου και της Κρήτης.

που μόνο για το 2025, έχει εγκρίνει χρηματοδοτήσεις ύψους , εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς ΜμΕ και προς νοικοκυριά. Παράλληλα, ενισχύθηκε το με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε το πρώτο εξειδικευμένο Ταμείο Ανάκαμψης για τη Θεσσαλία και επεκτάθηκε το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στα μικρά νησιά του Ν. Αιγαίου και της Κρήτης. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού αρθρώνονται σε πάνω από 40 δράσεις συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ . Μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», έχει ήδη καλυφθεί το 67% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2 δισ. ευρώ, με την υπαγωγή σχεδόν 11 χιλιάδων δανείων, ύψους 1,28 δισ. ευρώ. Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ενώ ο Πρωθυπουργός αυτήν την περίοδο διαπραγματεύεται μία νέα δράση που θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση κατοικιών. «Ουδέποτε είπαμε ότι λύσαμε αυτό το τεράστιο πανευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν υπάρχει "μαγικό ραβδί" για το στεγαστικό. Όμως, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε.

. Μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ήδη καλυφθεί το του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2 δισ. ευρώ, με την υπαγωγή σχεδόν 11 χιλιάδων δανείων, ύψους 1,28 δισ. ευρώ. Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ενώ ο Πρωθυπουργός αυτήν την περίοδο διαπραγματεύεται μία νέα δράση που θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση κατοικιών. «Ουδέποτε είπαμε ότι λύσαμε αυτό το τεράστιο πανευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν υπάρχει για το στεγαστικό. Όμως, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε. Στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, συνολικά δημιουργούνται πάνω από 4.000 νέες θέσεις εργασίας στην Δυτική Μακεδονία και στους πέριξ της Μεγαλόπολης δήμους. Ενώ, στο προσεχές διάστημα προβλέπεται η έκδοση νέων προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 436 εκ. ευρώ, για την περαιτέρω στήριξη της επιχειρηματικότητας και την απασχόληση των ανέργων στις περιοχές μετάβασης. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ με αρχικό προϋπολογισμό 186 εκ. ευρώ και τον Πυλώνα 3 του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, όπου εγκρίθηκε η υποβολή 5 νέων επενδυτικών σχεδίων για όλες τις Περιφέρειες ΔΑΜ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 234 εκ. ευρώ.

«Ακολουθούμε συνεπή στρατηγική φορολογικών μεταρρυθμίσεων, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να διακυβεύεται η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό και φιλικό φορολογικό περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής μας πολιτικής. Ο συνδυασμός αναπτυξιακού σχεδιασμού, δημιουργίας θέσεων εργασίας και υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης μάς δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε έμπρακτα τους πολίτες και να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης. Αυτήν την πορεία συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Παπαθανάσης.