Στο 13,6% συρρικνώθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 24.414,2 εκατ. ευρώ έναντι 25.239,0 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,3%.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 12:51

Μείωση 13,6% σημείωσε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, λόγω της αύξησης της αξίας των εξαγωγών και της μείωσης εκείνης των εισαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 6.921,4 εκατ. ευρώ έναντι 7.178,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 187,2 εκατ. ευρώ ή 3,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 201,2 εκατ. ευρώ ή 3,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.248,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.085,7 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε μείωση κατά 46,9 εκατ. ευρώ ή 1,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 45,6 εκατ. ευρώ ή 1,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.672,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.092,4 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 13,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση του ελλείμματος κατά 234,1 εκατ. ευρώ ή 10,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 246,8 εκατ. ευρώ ή 11,1%).

Το 9μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 60.474,5 εκατ. ευρώ έναντι 63.083,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.675,9 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 1.510,9 εκατ. ευρώ ή 3,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 36.060,3 εκατ. ευρώ έναντι 37.844,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 776,0 εκατ. ευρώ ή 2,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 825,8 εκατ. ευρώ ή 3,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 24.414,2 εκατ. ευρώ έναντι 25.239,0 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 899,9 εκατ. ευρώ ή 4,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 685,1 εκατ. ευρώ ή 3,4%).

*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

