Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι αλλάζει στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του ν. 3959/2011, οι οποίες προωθούνται με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://www.opengov.gr/ypoian/?p=14541), κρίνεται σκόπιμη η παροχή των ακόλουθων διευκρινίσεων.

Οι προτεινόμενες αλλαγές συνίστανται σε βελτιώσεις στο ισχύον πλαίσιο προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων, σε επιμέρους διευκρινίσεις ως προς τις κυρωτικές εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με ορισμένες παραβάσεις διαδικαστικής φύσης και ως προς τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής, καθώς και στην εισαγωγή προβλέψεων για τη δυνατότητα της Επιτροπής να χρησιμοποιεί προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία και να απασχολεί επ’ αμοιβή νέους επιστήμονες. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων της Επιτροπής και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.

Ειδικότερα, σχετικά με τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (άρθρα 6, 8 ν. 3959/2011):

Η κυριότερη προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην κατάργηση της 30ήμερης προθεσμίας εντός της οποίας τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να προβούν στην υποβολή της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων.

Με την τροποποίηση αυτή, ευθυγραμμίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμός 139/2004), στο πλαίσιο της οποίας δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της γνωστοποίησης. Ομοίως, οι εθνικές νομοθεσίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών της ΕΕ δεν προβλέπουν σχετική προθεσμία.

Για την αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν θίγει την υποχρέωση γνωστοποίησης συγκεντρώσεων υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3959/2011. Η σχετική υποχρέωση υφίσταται από το 1995 (ν. 703/1977, όπως ίσχυε τροποποιηθείς από το ν. 2296/1995, Α΄43) και θα εξακολουθεί να ισχύει.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν επηρεάζεται η υποχρέωση των μερών για την αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης ούτε οι προθεσμίες έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Εξάλλου, με το σχέδιο νόμου προτείνεται να μην εκκινούν οι προθεσμίες του νόμου ως προς την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, στις περιπτώσεις που το έντυπο γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και ορθώς.

Οι ως άνω τροποποιήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των γνωστοποιήσεων και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των συγκεντρώσεων.

Ως προς τις κυρωτικές εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ορισμένες διαδικαστικές παραβάσεις και τη χρήση της τεχνολογίας (άρθρα 38 παρ. 3, 39 παρ. 5 ν. 3959/2011 και προτεινόμενη νέα διάταξη άρθρου 38Α)

Ορίζεται ρητά, σε εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΕ 2019/1 (ECN+), ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αίτημα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, καθώς και σε περίπτωση παρακώλυσης επιτόπιων ελέγχων, πέραν της δυνατότητας επιβολής περιοδικών κυρώσεων που εισήχθη με το ν. 4886/2022 (Α΄12), υφίσταται και δυνατότητα επιβολής προστίμου. Το ποσό του προστίμου ανέρχεται σε ποσοστό έως 1% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Επίσης, προτείνεται να εισαχθεί ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα της Επιτροπής να χρησιμοποιεί, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τεχνολογικά εργαλεία και ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως μεθόδους εξόρυξης δεδομένων (data mining) και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και να διασυνδέεται με πληροφοριακά συστήματα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Προβλέπεται, περαιτέρω, ότι η Επιτροπή διαθέτει πλήρη και απροϋπόθετη πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ με στόχο τον εντοπισμό και την καταπολέμηση αθέμιτων συμπράξεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Σχετικά με το τέλος 1‰ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (άρθρο 17 ν. 3959/2011):

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις διευκρινίζεται η βάση, επί της οποίας εφαρμόζεται το εν λόγω τέλος, και αποσαφηνίζεται ότι τυχόν απαλλαγές από εισφορές, δικαιώματα ή τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δεν καταλαμβάνουν το τέλος αυτό.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 17 ν. 3959/2011, το οποίο αποτελεί τον βασικότερο πόρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν θεσπίζεται το πρώτον με την προτεινόμενη διάταξη. Η υποχρέωση αυτή προβλεπόταν ήδη από το 2000 (ν. 703/1977, όπως ίσχυε τροποποιηθείς από το ν. 2837/2000, Α΄178).

Σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών και δικηγόρων (άρθρο 21 ν. 3959/2011)

Προτείνεται να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού φοιτητών και ασκούμενων δικηγόρων επ’ αμοιβή, όπως ισχύει ήδη σε άλλους φορείς του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και ανεξαρτήτων αρχών, με στόχο την προσέλκυση νέων επιστημόνων.