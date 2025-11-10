Δήμας: Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας

«H ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε, σήμερα (10/11), ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου κατασκευής των τριών κόμβων και της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Η ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού έγινε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου και του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπου Μυγδάλη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας τόνισε ότι το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Ο κ. Δήμας πρόσθεσε: «Κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων, αναβαθμίζεται ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής, με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, θα μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης και θα αποσυμφορήσουν κομβικά σημεία όπως το Σχιστό και ο Σκαραμαγκάς».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνόψισε τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου στα εξής:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω .

. Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού .

. Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ .

. Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε: «Το έργο αυτό δεν είναι αποσπασματικό. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ολοκλήρωσης κρίσιμων υποδομών που μεταμορφώνουν την Αττική σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές μητροπολιτικό σύστημα μετακινήσεων».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Το έργο αυτό αποτελεί μια σημαντική ανάσα για ολόκληρη την περιοχή και αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Ο Χρίστος Δήμας επέμεινε μεθοδικά ώστε να ξεμπλοκάρει ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα αποσυμφορήσει το οδικό δίκτυο, καθώς αν δεν προχωρούσε, η περιοχή θα αντιμετώπιζε κυκλοφοριακό έμφραγμα. Είναι ειδικά χρήσιμο και ενόψει της λειτουργίας του Θριασίου, που από το 2026 επιτέλους αποκτά ζωή. Παράλληλα, η μετατόπιση της βαριάς κυκλοφορίας εκτός αστικού ιστού ενισχύει και την οδική ασφάλεια, καθώς τα φορτηγά ευθύνονται δυσανάλογα για τροχαία με βαρείς τραυματισμούς. Τέτοια έργα δεν είναι απλώς υποδομές· είναι παρεμβάσεις ζωής».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος είπε: «Το έργο που προκηρύσσουμε σήμερα, προϋπολογισμού ύψους 70 εκατομμυρίων, υπήρξε επί μακρόν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά κι εμού. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, όχι φυσικά για μία ολιστική λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής -δεν έχει αυτόν τον χαρακτήρα- αλλά για ένα έργο που θα βελτιώσει αισθητά την κυκλοφορία σε μια περιοχή που το έχει ανάγκη, που έχει πυκνή συγκέντρωση εγκαταστάσεων logistics, όπου συνεχίζουν να γίνονται σημαντικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις μετακίνησης.

Σήμερα είναι μια θετική μέρα για την Αττική και για όσα σχεδιάζουμε και προωθούμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Είναι μια ξεχωριστή μέρα για το λεκανοπέδιο. Δεν αφορά εμάς τους αυτοδιοικητικούς μόνο, αλλά όλους εκείνους τους ανθρώπους, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παλεύανε για αυτό το έργο, που αφορά στους ίδιους τους πολίτες.

Ήταν τα τρία βασικά ορόσημα –προτεραιότητες, που είχε θέσει ο πρωθυπουργός από την πρώτη μέρα, που αναλάβαμε ως περιφερειακή αρχή.

Παραδώσαμε τις μελέτες στα χρονοδιαγράμματα που δεσμευτήκαμε και δουλέψαμε πολύ σκληρά. Και έπειτα ακολούθησε μεγάλη διαβούλευση και κινητικότητα για αυτό το έργο —τόσο σε σχέση με τη χρηματοδότηση όσο και σε σχέση με την προτεραιοποίησή του.

Κατά την άποψη μας, καμία ολιστική μελέτη και καμία ολιστική διαχείριση μητροπολιτική του κυκλοφοριακού της Αττικής και του Λεκανοπεδίου, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, αν δεν υλοποιούταν αυτό το έργο.

Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου, καθώς και τον πρωθυπουργό.

Όλους αυτούς τους μήνες συνεργαστήκαμε δημιουργικά, ώστε να ολοκληρωθεί και η επικαιροποίηση του φακέλου, αλλά κυρίως να οριστικοποιηθεί η χρηματοδότηση του έργου.

Και βέβαια είμαστε εδώ για να είμαστε χρήσιμοι και στο κομμάτι της παρακολούθησής του.

Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματά μας, έτσι ώστε στο τέλος αυτού του όμορφου ταξιδιού να κοιτάζουμε τους πολίτες του Λεκανοπεδίου στα μάτια και να ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε: «Με την προκήρυξη του έργου ολοκλήρωσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω και την κατασκευή των νέων ανισόπεδων κόμβων στο Σχιστό και τον Σκαραμαγκά, προχωρούμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση για τη Δυτική Αττική.

Πρόκειται για ένα έργο που θα μειώσει σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα βελτιώσει τη σύνδεση των δυτικών προαστίων με τον Πειραιά και το εθνικό οδικό δίκτυο.

Με σύγχρονες υποδομές και σαφές χρονοδιάγραμμα, κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο μεταφορών για όλους τους πολίτες».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, επίσης, οι βουλευτές από την Περιφέρεια Β΄ Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Μπούρας, Αντιπρόεδρος της Βουλής και Ευάγγελος Λιάκος. Από την Περιφέρεια Β΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών η βουλευτής Μαρία Συρεγγέλα και από την Β΄ Πειραιώς οι βουλευτές Γεώργιος Βρεττάκος, Μιχαήλ Λιβανός, Δημήτριος Μαρκόπουλος και Ιωάννης Τραγάκης. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, οι Δήμαρχοι Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος, Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος και Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Μιλτιάδης Θεόδοτος.