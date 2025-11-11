Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να προβλέπει τον κίνδυνο, όχι μόνο να τον καταγράφει

Με κεντρικό μήνυμα «Ο ρόλος του ελεγκτή σε μια εποχή αστάθειας», το Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανοίγει τη συζήτηση για τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Σε ένα ενδιαφέρον πάνελ που επικεντρώθηκε στην απόπειρα του εσωτερικού ελέγχου να χτίζει αξία σε ένα κόσμο αναδυόμενων κινδύνων, ο Σπύρος Λορεντζιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Υπερταμείου, ανέφερε ότι στο Υπερταμείο καταγράφονται εσχάτως κίνδυνοι σε θέματα κυβερνοασφάλειας, με την ύπαρξη σημαντικών περιστατικών τα προηγούμενα χρόνια, σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής, καθώς και υγείας και ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τον κ. Λορεντζιάδη, το κύριο έργο που γίνεται σε ό,τι αφορά στον εσωτερικό έλεγχο στο Υπερταμείο είναι η συσπείρωση των κοινών αξιών και δράσεων σε όλο τον όμιλο, με στόχο να υποστηρίζονται οι δραστηριότητές του. Όσον αφορά, δε, στην εξέλιξη της μονάδας εσωτερικού ελέγχου μελλοντικά, αναφέρθηκε σε εκείνη ως «μια ‘’θερμοκοιτίδα’’ ανθρώπων που θα μπορούσαν να διοχετευθεί σε ηγετικές θέσεις μέσα τον οργανισμό».

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Διοικήτρια, Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έκανε μνεία στη στενή σύμπραξη του εσωτερικού ελέγχου με την ΕΑΔ, μέσω και της συνεργασίας για τη νομοθεσία για τον εσωτερικό ελεγκτή, με βάση διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερο περιβάλλον του Δημοσίου.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η στελέχωση του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που πιστεύουν πολύ σε αυτό τον ρόλο και έρχονται σε αυτή τη θέση συνειδητοποιημένα και ενεργά, κάτι που μπορεί να βοηθηθεί πλέον και από τη σχετική νομοθεσία που διασφαλίζει και την ανεξαρτησία του.

Για τον ρόλο της τεχνολογίας και του ΑΙ στον εσωτερικό έλεγχο μίλησε ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Για τον κ. Πιτσιλή, βασικό υπόβαθρο είναι η ανεξαρτησία της Αρχής, η οποία συνδέεται με εργαλεία στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου, που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη επόμενων λαθών σε έναν οργανισμό. Σε αυτό το σημείο, αφού εξήρε το ρόλο της τεχνολογίας, πρόσθεσε ότι ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι θεματοφύλακας των εργασιών που εκτελούνται από τα ψηφιακά συστήματα, να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι αλγόριθμοι λειτουργούν σωστά.

Εξάλλου, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να είναι ένα εργαλείο πριν από την καταγραφή ενός κινδύνου, να μπορεί πλέον να τον προβλέπει.

Από την πλευρά της, η Νατάσσα Στάμου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και Πρόεδρος στο Investment Guarantee Fund, υποστήριξε ότι με τον νόμο 4706/2020 αναδείχθηκε ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή και αυξήθηκε η ευθύνη του, ωστόσο, το θέμα είναι πλέον αν οι εισηγμένες εταιρείες έχουν αντιληφθεί τη σημασία του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή στην εταιρική κουλτούρα.

Για την ίδια, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι διττός, η μια μορφή του διαμορφώνεται από τη διοίκηση, μέσα από την ανάγκη για κατανόηση της κουλτούρας της και πως έχει αυτή ενσωματωθεί στην εταιρεία, ενώ είναι σημαντική για την εξέλιξη του μέσα σε έναν οργανισμό και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των ΔΣ.

Στο πώς οι αβεβαιότητες της εποχής μας επηρεάζουν το λειτούργημα του εσωτερικού ελεγκτή και τις αποφάσεις των εταιρειών αναφέρθηκε στη δική του τοποθέτηση ο Σπύρος Κυρίτσης, Πρόεδρος του SMEXA, ΣΟΛ CROWE, Διευθυντής στις Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, MOTOR OIL, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος της Επιτροπής ESG του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). «Η εποχή μας είναι γεμάτη αβεβαιότητες που συνδέονται με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, και πλέον καλείται ένα ΔΣ να τα λάβει υπόψη του όλα αυτά και να πάρει τις σωστές αποφάσεις» υποστήριξε.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο μηχανισμός για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις είναι η εταιρική διακυβέρνηση, της οποίας βασικός πυλώνας είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών συνδέεται με την αξιοπιστία, το αίσθημα ανθεκτικότητας μέσα στην επιχείρηση, τη σωστή εταιρική οργάνωση και τα ζητήματα βιωσιμότητας. Για τον λόγο αυτό, κατά τον κ. Κυρίτση, το λειτούργημα του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο το ελληνικό επιχειρείν, όχι μόνο στις εισηγμένες εταιρείες.