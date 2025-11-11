Θεοδωρικάκος: Η μόνη ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική και ανταγωνιστική

«Η μόνη πραγματικά ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε: μια χώρα που παράγει, εξάγει και καινοτομεί», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του στο 8ο Athens Investment Forum που διοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Vertical Solutions. Επισήμανε μάλιστα πως στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον «η ανάπτυξη και η ασφάλεια είναι δύο όψεις της ίδιας εθνικής στρατηγικής. Και αυτή την αντίληψη υλοποιούμε με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε στη συνέχεια ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει προτεραιότητα σε παραγωγικές επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. «Με ειδικά καθεστώτα, ύψους 150 εκατ. ευρώ το καθένα, για τη μεταποίηση, τις παραμεθόριες περιοχές -για να κρατήσουμε ζωντανή την παραγωγική τους βάση- τις μεγάλες επενδύσεις αλλά και την εξωστρέφεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση της αγοράς στα δύο πρώτα καθεστώτα, που αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήταν σημαντική, καθώς «κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια, ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Είναι μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στην κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, αλλά και στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».

Τόνισε επίσης ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά και σε νέο καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανία, με ισχυρά κίνητρα υπεραποσβέσεων, αλλά και σε ένα νέο καθεστώς για τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης «θέλουμε να στηρίξουμε επενδύσεις που θα φέρουν την καινοτομία στην παραγωγή και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».