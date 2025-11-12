Μητσοτάκης-Χριστοδουλίδης: Επικαιροποίηση παραμέτρων και νέοι επενδυτές στο GSI

«Θα προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Αυτό το μήνυμα έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου μετά το πέρας 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας, δίνοντας νέα διάσταση σε ένα θέμα που έχει μείνει στάσιμο εδώ και καιρό και έχει προκαλέσει την παρέμβαση ακόμη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 657 εκατ. ευρώ.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σχήμα 3+1, λέγοντας ότι είναι πράξεις σημαντικές για τη σημαντική σταθερότητα στην περιοχή μας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα (12/11) συναντώνται εκ νέου ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Κύπριος ομόλογός του Γιώργος Παπαναστασίου με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο GSI.

Ενδεχομένως, οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη να προμηνύουν κάποια θετική εξέλιξη μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και του Κύπριου Προέδρου:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, κυρίες και κύριοι υπουργοί, με μεγάλη χαρά η Αθήνα φιλοξενεί σήμερα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τα μέλη της κυβέρνησής του, στα πλαίσια της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδος - Κύπρου.

Είναι μια διακρατική συνεργασία την οποία μαζί σχεδιάσαμε -αποτελούσε ιδέα του αγαπητού Νίκου- τον Νοέμβριο του 2023, σηματοδοτώντας τον διαρκή συντονισμό μας σε μία σειρά από διμερή θέματα, με έναν πολύ πιο δομημένο τρόπο, αλλά προφανώς και την κοινή μας πορεία απέναντι σε όλα τα διεθνή μέτωπα.

Πρόκειται για μία σύμπλευση η οποία θέτει στο επίκεντρο των κοινών μας ενδιαφερόντων την καθημερινότητα των πολιτών μας. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως η ανάπτυξη του συστήματος έκτακτης ανάγκης και ειδοποίησης «112», το ψηφιακό φροντιστήριο, η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων, σημαντικές πρακτικές στην υγεία.

Μάλιστα, έχουμε συμφωνήσει να διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας μας σε πολλούς άλλους τομείς. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολιτικές για τις μεταφορές, για την πολιτική προστασία, για τη στέγη, ένα ακανθώδες ζήτημα το οποίο αφορά και τις δύο χώρες μας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι οι καινοτόμες πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, μεταλαμπαδεύτηκαν στην Κύπρο με πολύ μεγάλη ταχύτητα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από τους πολίτες και των δύο χωρών μας.

Αλλά συζητήσαμε βέβαια και για θέματα και κρίσεις που ήδη μας απειλούν: καλύτερη συνεργασία στην πολιτική προστασία, κοινή δράση για τα σοβαρά θέματα της λειψυδρίας, ένα ζήτημα το οποίο αφορά τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

Με άλλα λόγια, εμβαθύναμε τη συνεργασία μας σε τομείς όπου ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανοίγοντας ωστόσο και νέους ορίζοντες σε άλλα τα οποία προκύπτουν από τις ανάγκες των καιρών.

Στην παιδεία, παραδείγματος χάρη, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς αυτή προσφέρει πια άμεσες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους νέους, στις παραγωγικές δυνάμεις και στις δύο κοινωνίες. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον κάποιες καινοτόμες πρωτοβουλίες που ήδη αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα.

Στον τομέα της υγείας, συζητήσαμε τη μεγάλη σημασία που πρέπει να αποδίδουμε όχι μόνο στη νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά στις προληπτικές εξετάσεις. Μοιραστήκαμε με την Κυπριακή Δημοκρατία καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση των περιστατικών στα τμήματα επειγόντων στα νοσοκομεία μας.

Και βέβαια, ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως με τα θέματα τα οποία αφορούν τη συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης αλλά και της δημιουργίας ενός ενιαίου μετώπου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Γενικότερα, νομίζω τα ζητήματα των εγκληματικών φαινομένων με διασυνοριακή διάσταση θα πρέπει να μας απασχολούν ολοένα και περισσότερο.

Για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στη σύσταση του ευρωπαϊκού κέντρου αεροπυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ευρωπαϊκές υποδομές και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να μπορεί η Κύπρος να διαθέτει επιχειρησιακά μέσα τα οποία να μπορεί να τα χρησιμοποιεί άμεσα σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών.

Και βέβαια, μιλήσαμε αρκετά για τα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και την Κυπριακή προεδρία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ζητήματα τα οποία αφορούν κοινούς μας προβληματισμούς: την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, αλλά και τη στενότερη συνεργασία μας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσει και η Κύπρος να αποκτήσει πρόσβαση στις πολύ σημαντικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στην πατρίδα μας.

Βέβαια, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τη συζήτησή μας θέματα που αφορούν την ευρύτερη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήματα τα οποία αφορούν τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή και την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει μία καταρχήν συμφωνία, με την οποία η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον τομέα έκδοσης θεωρήσεων Σένγκεν προς 19 τρίτες χώρες.

Και βέβαια, να επαναλάβω και τη σημαντική συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μας ενόψει των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είμαι σίγουρος, κ. Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, ότι είναι θέμα το οποίο θα απασχολήσει έντονα την Κυπριακή προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και δεν θα είναι μία καθόλου εύκολη διαπραγμάτευση αυτή την οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε.

Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στην ειρηνική συνεργασία με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε μία συγκυρία αβεβαιότητας, οι δύο χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι κάτι το οποίο, νομίζω, αποτυπώθηκε και έμπρακτα, πρόσφατα, με τις πολύ σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών που βρέθηκαν στην πατρίδα μας πριν από λίγες μέρες. Αυτές οι συμφωνίες έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, από τη Μεσόγειο έως τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, θα έλεγα, φίλε Νίκο, ότι έχουν και ένα ισχυρό εθνικό πρόσημο, διότι εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων. Πριν από λίγες μέρες ανοίξαμε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά εντός των επόμενων 18 μηνών στο Ιόνιο.

Θέλουμε την πράσινη μετάβαση και είμαστε πρωταγωνιστές στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως, θα ήταν μεγάλο σφάλμα, αν δεν επιχειρούσαμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας φυσικούς πόρους, όπως έχει κάνει ήδη η Κύπρος και όπως και εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Νομίζω ότι όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημαντική στρατηγική σημασία και των δύο χωρών μας για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1, το οποίο ενεργοποιήθηκε και πάλι τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα.

Αυτές είναι συμπράξεις ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση τόσο του ενεργειακού όσο και του γεωπολιτικού χάρτη της επόμενης δεκαετίας και για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε περαιτέρω για τη σημασία εμβάθυνσης αυτής της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Νομίζω ότι ο φίλος Πρόεδρος, ο φίλος Νίκος, συμμερίζεται την άποψη ότι αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία ήδη προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες, είναι έργα τα οποία, όμως, έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Γι’ αυτό αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι το οποίο θα είναι, προφανώς, προς όφελος όλων μας.

Τέλος, η 3η Διακυβερνητική Διάσκεψη επιβεβαίωσε την πολύ σημαντική παρουσία που έχουν οι χώρες μας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήμασταν και οι δύο παρόντες στη διάσκεψη ειρήνης στο Σαρμ Ελ Σέιχ -δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία η κοινή μας παρουσία εκεί-, όπως θα είμαστε και παρόντες στο μέλλον. Θα είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε, ως μέρος μιας δύναμης η οποία θα εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή θα έχει μία ρητή και σαφή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Να κλείσω με το προφανές, ότι πάντα στις συναντήσεις μας βασικό ζήτημα παραμένει το Κυπριακό. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανένωση του νησιού, όπως το επιτάσσουν οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εργαστήκαμε, εξάλλου, πολύ συστηματικά, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, για την επαναφορά του Κυπριακού στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μετά από μία περίοδο αδράνειας.

Νομίζω τώρα είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν αυτά τα οποία ενδεχομένως να έχουν ήδη ακουστεί στον δημόσιο διάλογο, ότι επιθυμούν μία διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών, στα πλαίσια όμως πολύ σαφών κατευθύνσεων οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά, βέβαια, και στα πλαίσια του συνολικού πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί πάλι με σαφήνεια σε συμπεράσματα τα οποία από κοινού έχουμε διαπραγματευθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε, να κλείσω λέγοντας και πάλι ότι σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ευχόμαστε μία γόνιμη και πολύ δημιουργική θητεία. Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι Έλληνες θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας. Θα είμαστε δίπλα σας, να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, αυτή τη μεγάλη, θα έλεγα εθνική πρόκληση. Να κλείσω ευχαριστώντας σας και πάλι και όλους τους Υπουργούς σας για τις πολύ παραγωγικές συζητήσεις.

Πρέπει να πω ότι κάθε φορά που κάνουμε αυτές τις Διακυβερνητικές, εκπλήσσομαι από το εύρος των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και από το επίπεδο των κοινών διαβουλεύσεών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε πραγματικές λύσεις που αφορούν προβλήματα και των δύο χωρών μας και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών.

Οπότε, και πάλι, καλώς ήρθες Νίκο και φίλες και φίλοι Υπουργοί, καλώς ήλθατε στην Αθήνα.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Κύριε πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, κυρίες και κύριοι υπουργοί, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας για τη θερμή φιλοξενία αλλά και την άρτια διοργάνωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου. Και αισθάνομαι, αγαπητέ Κυριάκο, ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, γιατί ακριβώς πριν δύο χρόνια, τον Νοέμβριο του 2023, εδώ στον ίδιο χώρο, εγκαινιάσαμε μαζί τις Διακυβερνητικές συνόδους, που θεσμοθετήσαμε μετά από κοινή μας απόφαση.

Μια απόφαση υψηλού συμβολισμού, αλλά, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, και ιδιαίτερα ουσιαστικής σημασίας. Μια αναγκαία πρακτική, μια πρακτική εξαιρετικά ωφέλιμη για μια πιο αποτελεσματική, πιο πολυθεματική και ουσιαστική συνεργασία, όπως ακριβώς αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας.

Και, δύο χρόνια μετά, δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου για την πρόοδο, την εξέλιξη αυτού του θεσμού, ο οποίος, ανάμεσα σε πολλά άλλα θετικά, ενισχύει και τη στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να το αναφέρω, οι δεσμοί της Κύπρου με την Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτικοί, είναι ιστορικοί, είναι αξιακοί, είναι στρατηγικοί, είναι δεσμοί αδελφικοί. Μοιραζόμαστε κοινές ρίζες, κοινές αξίες, έχουμε κοινά οράματα, όπως κοινή είναι και η υποχρέωσή μας να προασπίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα, τόσο των χωρών μας όσο και της γειτονιάς μας.

Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική ευθυγράμμιση και συνεργασία είναι αδιάλειπτη, όχι μόνο προς τον χειρισμό των μεγάλων θεμάτων, αλλά και των συνεχών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, των παρατεταμένων συγκρούσεων και των σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν την περιοχή μας, την Ευρώπη, γενικότερα το διεθνές σύστημα.

Και ακριβώς σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλήρως συντονισμένα, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε μια πλειάδα τομέων: την ενέργεια, την οικονομία, τη διασυνδεσιμότητα, όπως ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει.

Και στη βάση, μάλιστα, και περαιτέρω ανάπτυξης σχηματισμών συνεργασίας που συστήσαμε, όπως ξεκάθαρα προκύπτει και από την πρόσφατη επιτυχημένη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας, εδώ στην Αθήνα.

Και θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο πως ο κοινός μας στόχος είναι επίσης η λήψη ουσιωδών δράσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε με τον πρωθυπουργό για την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως αυτά που άπτονται της συνδεσιμότητας.

Μέσα από την ίδια συλλογιστική, θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, το πρόγραμμα SAFE, επενδύοντας μάλιστα στην ενδυνάμωση και των αμυντικών μας βιομηχανιών και συμβάλλοντας φυσικά, παράλληλα, και στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Κυρίες και κύριοι, η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής μας συνεργασίας και στα θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και είναι βασική συνιστώσα των διακυβερνητικών διασκέψεων.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε πολλά θέματα, να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει και να καταγράψουμε τα επόμενα βήματα της συνεργασίας. Μια συνεργασία που εξελίσσεται με ουσιαστικά βήματα και πρόοδο σε πολλούς κρίσιμους τομείς: από την παιδεία -είναι πολύ ευτυχής η συγκυρία ότι σήμερα λειτουργεί στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σήμερα λειτουργεί στην Ελλάδα το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας-, θέματα στέγασης, όπως αναφέρθηκες προηγουμένως, Κυριάκο, θέματα υγείας, δικαιοσύνης, μεταφορών, ασφάλειας και ψηφιακών υποδομών.

Θέλω από δικής μου πλευράς να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά σε τέσσερις τομείς που αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικούς, ξεκινώντας από τον τομέα του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπου εργαζόμαστε από κοινού, συστηματικά, για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης.

Το θέμα της υδατικής ανθεκτικότητας, αγαπητέ Κυριάκο, εντάσσεται και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, που ξεκινά σε 49 ημέρες από σήμερα.

Δεύτερος τομέας, ο τομέας της πολιτικής προστασίας, όπου ενισχύουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε φυσικές καταστροφές, με την αξιοποίηση και της τεχνολογίας για την πρόληψη και την έγκαιρη ανταπόκριση, αλλά και ψηφιακών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Προετοιμάζουμε, επίσης, το ευρωπαϊκό περιφερειακό κέντρο πυρόσβεσης, κατάσβεσης πυρκαγιών, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Κύπρο.

Τρίτον, ένας τομέας που μας απασχολεί ιδιαίτερα, αφορά τα παιδιά μας: εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, με πολιτικές που περιορίζουν και τον ψηφιακό εθισμό αλλά ενισχύουν και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μαζί με τον Κυριάκο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες συνυπογράψαμε πρόσφατα μία κοινή επιστολή προς την Πρόεδρο της Επιτροπής ζητώντας την αποτελεσματική και συνολική λήψη δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και τέταρτον, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο συντονισμός μας για την επερχόμενη πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του Σένγκεν. Θέλω να ευχαριστήσω για την ανταπόκριση, την άμεση ανταπόκριση από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο αίτημά μας για εκπροσώπηση σε συγκεκριμένες χώρες.

Αλλά έχουμε και άλλες προκλήσεις μπροστά μας: την υλοποίηση του Συμφώνου της Μεσογείου, όπου πρέπει να δούμε συγκεκριμένα έργα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνεργασίας, ενίσχυσης της συνεργασίας μας ανάμεσα στο Cyprus Aid και το Hellenic Aid.

Επίσης, ενόψει της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε συμφωνήσει να είμαστε σε πολύ στενό συντονισμό, ειδικότερα για θέματα που εντάσσονται στη θεματολογία του Συμβουλίου των Γενικών Υποθέσεων: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η διεύρυνση, το κράτος δικαίου και άλλα θέματα. Και μία συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί ενόψει και της Ελληνικής Προεδρίας το 2027.

Κυρίες και κύριοι, Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε, με πράξεις και όχι με ωραία λόγια ή ωραίες δηλώσεις, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μαζί, μέσα από μια επιτυχημένη συνεργασία σε όλους τους τομείς, πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα. Πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα πρωτίστως για τους πολίτες μας και αυτός είναι και ένας από τους πιο βασικούς μας στόχους.

Στο επίκεντρο, φυσικά -το είπε και ο πρωθυπουργός, θέλω να το επαναλάβω, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την Ελληνική Κυβέρνηση-, στο επίκεντρο της μεγάλης μας προσπάθειας, μέγιστη εθνική προτεραιότητα αποτελεί φυσικά ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πορευόμαστε μαζί προς επίτευξη αυτής της ιστορικής εθνικής αναγκαιότητας, επαναλαμβάνω, για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση της Κύπρου.

Και θέλω σήμερα, αγαπητέ Κυριάκο, για ακόμη μία φορά να σε ευχαριστήσω δημόσια, γιατί η Ελλάδα και φυσικά ο ελληνικός λαός παραμένει ο σταθερότερος και πλέον ανιδιοτελής σύμμαχος και εταίρος μας.

Κλείνω ευχαριστώντας ξανά για τη φιλοξενία, για την άρτια διοργάνωση και προσβλέπω στην επόμενή μας Σύνοδο, στην Κύπρο το 2026.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.