Πηγές Κομισιόν: Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα για τις επιδοτήσεις

«Θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται», σημειώνουν πηγές της Κομισιόν. Τι λένε για τις καθυστερήσεις στις καταβολές.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 15:58

«Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται», τόνισαν πηγές από την Κομισιόν σε μια άτυπη ενημέρωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με την αγροτική πολιτική αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αξιωματούχοι ξεκίνησαν τη συζήτηση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα. Θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται».

Οι αξιωματούχοι προσέθεσαν ότι υπάρχει μία διαδικασία, καθώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ελέγξει η ελληνική πλευρά πιο προσεκτικά τα ποσά των αποζημιώσεων.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει δύο πολύ κρίσιμες διαδικασίες και συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τους αξιωματούχους, την έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης που αφορά το ζήτημα ροής των πληρωμών που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες και αναμένεται, εφόσον όλα πάνε καλά, η έγκριση να γίνει πριν τα Χριστούγεννα, ενώ το δεύτερο κομμάτι αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που αρχικά θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με την Κομισιόν, με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα επισπεύσει τη διαδικασία με στόχο να ολοκληρωθεί ως τα μέσα Μαρτίου.

Η Κομισιόν αναφέρθηκε και στον τρόπο των πληρωμών, αλλά και για έρευνες που συνεχίζονται σε άλλες 10 χώρες.

