Ποιες συναλλαγές απαιτούν πληρωμή ψηφιακού τέλους

Όλες τις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος- το οποίο εδώ και κάποιους μήνες αντικατέστησε το γνωστό χαρτόσημο- καθώς και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του Δημοσίου, παρουσιάζει με αναλυτική εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το Ψηφιακό Τέλος, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές ανεξάρτητα από τον τόπο κατάρτισής τους, εφόσον ένας τουλάχιστον από τους συμβαλλόμενους έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των συναλλαγών περιλαμβάνονται οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική δραστηριότητα, δάνεια, τραπεζικές επιταγές και άλλα.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

* Στις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, χωρίς επιλογή υπαγωγής σε ΦΠΑ, επιβάλλεται συντελεστής 3,60% επί μισθώματος, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην Ελλάδα. Υπόχρεος συνήθως είναι ο εκμισθωτής ,μέσω δήλωσης εισοδήματος , με ειδικότερες ρυθμίσεις όταν συμβάλλεται με το Δημόσιο ή τη Γενική Κυβέρνηση.

Οι κατοικίες δεν υπάγονται (ούτε αποθήκη, θέση στάθμευσης όταν μισθώνονται ενιαία με κατοικία). Αν μέρος κατοικίας χρησιμοποιείται επαγγελματικά, το τέλος επιβάλλεται αναλογικά. Σε περίπτωση υπεκμίσθωση κατοικίας, η αρχική μίσθωση εξετάζεται αυτοτελώς.

Δεν επιβάλλεται τέλος στις μισθώσεις κατοικίας ούτε σε αποθήκη ή θέση στάθμευσης όταν μισθώνονται ενιαία με την κατοικία η απαλλαγή ισχύει και όταν επιχείρηση μισθώνει κατοικία για στέγαση υπαλλήλων. Σε μεμονωμένη μίσθωση αποθήκης, στάθμευσης από ιδιώτη δεν υπάγεται. Ο υπόχρεος δηλώνει το μίσθωμα στη δήλωση εισοδήματος για βεβαίωση καταβολής· τυχόν πιστωτικός φόρος συμψηφίζεται με το τέλος, αναλόγως.

* Δεν επιβάλλεται ψηφιακό τέλος σε μεταβιβάσεις ακινήτων διότι οι πράξεις αυτές υπάγονται σε άλλους φόρους όπως είναι ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων. Η υπαγωγή σε αυτούς αποκλείει το Ψηφιακό Τέλος.

Συναλλαγές σε υποθηκοφυλακεία-κτηματολογικά γραφεία

Στην περίπτωση μεταγραφής μίσθωσης πάνω από 9 ετη επιβάλλεται πάγιο τέλος με συντελεστή 1,20% επί του συνόλου των μισθωμάτων της σύμβασης, εφάπαξ μέσω συμβολαιογράφου. Στην εγγραφή υποθήκης ή τροπή προσημείωσης σε υποθήκη (βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης) επιβάλλεται ψηφιακό τέλος με συντελεστή 3,60%, ανεξαρτήτως προέλευσης της οφειλής. Υπόχρεος απόδοσης είναι ο αιτών την πράξη, με e-Παράβολο.

Δεν επιβάλλεται τέλος σε υποθήκες για εξασφάλιση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υποθήκες υπέρ πρακτόρων Εθνικού Λαχείου για το αντίτιμο γραμματίων, υποθήκες/τροπές για εξασφάλιση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ομολογιακού δανείου.

Τραπεζικές πράξεις

* Στα δάνεια, προβλέπεται η επιβολή Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής με όριο τα 150.000 ευρώ ανά δάνειο: (α) δάνεια, έντοκα ή άτοκα, (β) πιστώσεις που εξομοιώνονται με δάνεια και πιστωτικές κάρτες, και (γ) μετατροπές ανεξόφλητων οφειλών σε νέο δάνειο όταν το αρχικό δεν είχε υπαχθεί ή είχε νόμιμα απαλλαγεί.

Κεφαλαιοποιημένοι συμβατικοί τόκοι θεωρούνται νέο κεφάλαιο και υπάγονται. Δεν καταλαμβάνονται μορφές πίστωσης (leasing, factoring, παράγωγα, repos, δανεισμός τίτλων, πωλήσεις επί πιστώσει) που εμπίπτουν σε ΦΠΑ/ΦΜΑ. Απαλλάσσονται δάνεια, πιστώσεις όταν εμπλέκεται εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ομολογιακά δάνεια δάνεια από αλλοδαπές τράπεζες, δάνεια με καταβολή σε μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή συνδεόμενη με τη δραστηριότητά της, και χρηματοδοτήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τροποποιήσεις όρων χωρίς αύξηση κεφαλαίου ή μεταβολή συμβαλλομένων δεν υπάγονται.

Σε δάνειο μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα επιβάλλεται ψηφιακό τέλος με συντελεστή 2,40%. Σε δάνειο με τουλάχιστον έναν από τους συναλλασσομένους να είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή επιβάλλεται τέλος 2,40%. Σε δάνειο με το Δημόσιο ή φορέα της γενικής κυβέρνησης με κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή επίσης 2,40%.

Ακόμα επιβάλετται τέλος 3,6% στις εξής περιπτώσεις: σε δάνειο μεταξύ ιδιωτών, σε δάνειο μεταξύ ΝΠΔΔ ή μεταξύ Δημοσίου και ΝΠΔΔ, σε δάνειο ιδιώτη με ΝΠΔΔ, σε δάνειο αστικής μη κερδοσκοπικής με ιδιώτη ή με άλλη αστική μη κερδοσκοπική, σε δάνειο μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η χορήγηση δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

* Καταθέσεις –Αναλήψεις. Επιβάλλεται ψηφιακό τέλος συναλλαγής στις καταθέσεις και αναλήψεις που πραγματοποιούνται από και προς νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες όταν οι κινήσεις γίνονται από εταίρους, μετόχους ή άλλα πρόσωπα, εκτός πλαισίου ειδικής σύμβασης και όχι ως απολήψεις έναντι κερδών εντός της διαχειριστικής περιόδου.

Οι πράξεις πρέπει να αποδεικνύονται μόνο με λογιστική εγγραφή ή ισοδύναμο έγγραφο. Αν, μέσα στο φορολογικό έτος, αναλήψεις μετόχων, εταίρων υπερβαίνουν τα αναλογούντα κέρδη, η διαφορά υπάγεται σε τέλος, το οποίο αποδίδεται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρείται κατάθεση για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου δεν υπάγεται, εφόσον τα ποσά δεν χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό.

* Δεν επιβάλλεται τέλος σε καταθέσεις σε ή αναλήψεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε αλλοδαπές τράπεζες.

* Επιβάλλεται συντελεστής 1,20% 1,20% όταν το νομικό πρόσωπο-οντότητα είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία (ημεδαπή ή αλλοδαπή).

* Δανειακοί και δοσοληπτικοί λογαριασμοί. Επιβάλλεται ψηφιακό τέλος στους δανειακούς τρεχούμενους αλληλόχρεους δοσοληπτικούς λογαριασμούς. Δεν καταλαμβάνονται λογαριασμοί όταν ένα μέρος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αλλοδαπή τράπεζα. Το τέλος υπολογίζεται ανά φορολογικό έτος επί του μεγαλύτερου χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου της χρήσης, χωρίς μεταφερόμενο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης και χωρίς τόκους. Προβλέπεται συντελεστής 2,40% όταν όλοι είναι επιχειρηματίες και ο λογαριασμός εξυπηρετεί αποκλειστικά τη δραστηριότητά τους ή όταν ένα μέρος είναι εταιρεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται συντελεστής 3,60%.

* Τραπεζικές Επιταγές. Επιβάλλεται τέλος στα πινάκια στα οποία υποχρεωτικά καταγράφονται οι επιταγές, που προσκομίζονται σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη, με συντελεστή 3‰ και υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των καταρτιζόμενων στο οικείο πινάκιο επιταγών. Υποκείμενος στο Τέλος είναι ο κομιστής της επιταγής, ενώ υπόχρεος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του τέλους είναι το πιστωτικό ίδρυμα.