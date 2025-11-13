#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξήθηκαν 76,9% οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Ελλάδα το 2024

Οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυξήθηκαν 76,9% οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Ελλάδα το 2024

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 12:27

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία ως προς τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, έτους 2024.

Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.

Το 2024 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 23 έναντι 13 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 76,9%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2015 – 2024 παρουσιάζει μείωση κατά 21,6%.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2015 – 2024, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 100,0% στις ατομικές επιχειρήσεις, 25,2% στις προσωπικές εταιρείες, 18,2% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και 4,4% στις άλλες ή άγνωστες εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2024, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με ποσοστό 30,4%, ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με 26,1%, έπονται οι τομείς της μεταποίησης και κατασκευών με 13,0%, ακολουθούν οι τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, μεταφοράς και αποθήκευσης και χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 4,3%.

 

 

Τέλος, για την περίοδο 2015-2024 παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής

του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 22,1%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά

40,3% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 42,9%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στους ελληνικούς δρόμους για πρώτη φορά 20.637 αυτοκίνητα τον Οκτώβριο

Αλμα 6,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο

Πληθωρισμός 2% με ακριβότερα 8,9% ενοίκια και 10,6% κρέας

Στο 13,6% συρρικνώθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο