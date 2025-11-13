Αυξήθηκαν 76,9% οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Ελλάδα το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία ως προς τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, έτους 2024.

Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.

Το 2024 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 23 έναντι 13 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 76,9%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2015 – 2024 παρουσιάζει μείωση κατά 21,6%.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2015 – 2024, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 100,0% στις ατομικές επιχειρήσεις, 25,2% στις προσωπικές εταιρείες, 18,2% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και 4,4% στις άλλες ή άγνωστες εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2024, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με ποσοστό 30,4%, ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με 26,1%, έπονται οι τομείς της μεταποίησης και κατασκευών με 13,0%, ακολουθούν οι τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, μεταφοράς και αποθήκευσης και χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 4,3%.

Τέλος, για την περίοδο 2015-2024 παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής

του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 22,1%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά

40,3% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 42,9%