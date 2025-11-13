Πιερρακάκης: Η Αθήνα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά».

Τελειώνουν οι φθηνές παραγγελίες από Κίνα: Φόρος σε Temu, Shein, Alibaba από ΕΕ

Οπως έγραψαν και οι Financial Times, οι Βρυξέλλες ζήτησαν την επιβολή σε όλη την ΕΕ τέλους διακίνησης για μικρά πακέτα που παραγγέλλονται online από πλατφόρμες όπως Shein, Temu και Alibaba στις αρχές του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθούν τα δισεκατομμύρια φθηνών κινεζικών εισαγωγών κάθε χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ που συνεδρίασαν την Πέμπτη να συμφωνήσουν για την ταχύτερη εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να προστατευθούν οι εγχώριοι λιανοπωλητές από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη θέση της ενόψει των ταχέως μεταβαλλόμενων εμπορικών συνθηκών», έγραψε ο επίτροπος Εμπορίου Maroš Šefčovič σε επιστολή προς τους υπουργούς, την οποία είδαν οι Financial Times.

Το αίτημα για την πρόωρη εφαρμογή του μέτρου στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί τη σκληρή στάση της Επιτροπής απέναντι στην Κίνα και σε αυτό που θεωρεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές του Πεκίνου. Έρχεται 10 ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να θέσουν εμπορικά ζητήματα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τον Μάιο, η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς, με ισχύ από τα μέσα του 2028, και την εισαγωγή τέλους 2 ευρώ ανά δέμα.

Οι Κινέζοι πωλητές αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των 4,6 δισεκατομμυρίων δεμάτων που αγόρασαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πέρυσι.