Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

Υπεγράφη, σήμερα (13/11), στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.)» Τιμολέων Κατσίπος και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός.

Το έργο, προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των Νοσηλευτικών Μονάδων του 3ου και 4ου ορόφου, του Γραφείου Ιατρών και την προσθήκη ανελκυστήρα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Άγιος Σάββας».

Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η σύμβαση που υπογράφεται σήμερα είναι ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας στη χώρα μας, καθώς αφορά στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας".

Γνωρίζουμε πώς ήταν η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την περασμένη δεκαετία. Έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικά βήματα και με τη σημερινή υπογραφή προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα σε ένα νοσοκομείο όπου οι ασθενείς, οι γιατροί, όλο το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό δίνουν καθημερινά τη μεγαλύτερη μάχη.

Πρόκειται για ένα έργο, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των Νοσηλευτικών Μονάδων του 3ου και 4ου ορόφου, το Γραφείο Ιατρών και την προσθήκη ανελκυστήρα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς κι ένα πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό περιβάλλον για το υγειονομικό προσωπικό.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.", αναβαθμίζει το κτιριακό δυναμικό του δημοσίου, στην παιδεία, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και φυσικά στην υγεία.

Ειδικά, στον τομέα της υγείας, πραγματοποιούνται, σήμερα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 38 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 145 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Άγιος Σάββας" αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις νοσηλευτικές μονάδες και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη με τον καρκίνο.

Η φροντίδα των ογκολογικών ασθενών είναι ύψιστη προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε σύγχρονες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για κάθε πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή του στην υλοποίηση ενός έργου που ενισχύει έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Θέλω κι εγώ να καλωσορίσω στο υπουργείο μας τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μια εταιρεία υπό την εποπτεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα έργο ενταγμένο στο ευρύ πρόγραμμα που προχωρά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Άδωνις Γεωργιάδης τα τελευταία χρόνια.

Παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς αυτή την προσπάθεια και θεωρώ κρίσιμο ότι, αυτό που κυρίως οικοδομείται είναι η εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία, στα δημόσια νοσοκομεία.

Το γεγονός ότι το υπουργείο μας συνεισφέρει σήμερα σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας όχι μόνο στην καθιέρωση αυτής της εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία, αλλά και βελτιώνοντας τους χώρους όπου δοκιμάζονται συμπολίτες μας και οι οικογένειές τους, αποτελεί ουσιαστική προσφορά και κυρίως μία πολύ μεγάλη τιμή για όλους εμάς οι οποίοι καλούμεθα να συνεισφέρουμε σε αυτή.

Καλωσορίζω τον Άδωνι Γεωργιάδη και το έργο του στο υπουργείο μας και δεσμεύομαι -γνωρίζοντας τις δυνατότητες της ΚΤΥΠ- ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε το αποτέλεσμα να παραδοθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο και να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.)» Αθανάσιος Γιάνναρης είπε: «Μέσα στις βασικές προτεραιότητες της "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε." είναι η ενίσχυση και των υποδομών υγείας. Η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό καθήκον και ανθρωπιστική υποχρέωση.

Σήμερα, υπογράψαμε τη σύμβαση για την Ανακαίνιση των Νοσηλευτικών Μονάδων 3ου και 4ου ορόφου, Γραφείου Ιατρών και Προσθήκη Ανελκυστήρα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας".

Ένα μοναδικό νοσοκομείο που αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες στην υγεία».

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός υπογράμμισε: «Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς μιλάμε για νοσοκομείο εν λειτουργία. Οι δύο όροφοι που ανακαινίζονται θα ολοκληρώσουν ένα όραμα που ξεκινήσαμε με την πρώην διοικήτρια του νοσοκομείου και νυν διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα, να φιλοξενήσουν νέους και έφηβους ασθενείς με καρκίνο. Η προσθήκη του ανελκυστήρα αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο. Στον "Άγιο Σάββα", αυτή τη στιγμή, συντελείται το μεγαλύτερο έργο ανακαίνισης από κατασκευής του, το οποίο περιλαμβάνει τα χειρουργεία και καινούργιες εγκαταστάσεις σε λεβητοστάσια και κλιμακοστάσια.

Με τη βοήθεια όλων, σε περίπου δύο χρόνια -ή και νωρίτερα- ο "Άγιος Σάββας" θα είναι ουσιαστικά ένα νέο νοσοκομείο και θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς του».