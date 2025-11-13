#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο ΙΣΑ έχει ζητήσει θεσμική συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές δομές.

ΙΣΑ: Ζητάει λήψη μέτρων για το clawback και τον δανεισμό

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 17:27

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να λάβει άμεσα μέτρα, για την επιβίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς, όπως αναφέρει, «εκατοντάδες ιατρεία και εργαστήρια, σε όλη την Ελλάδα αναγκάστηκαν λόγω του clawback να προσφύγουν σε δανεισμό και απειλούνται με κλείσιμο».

Ο ΙΣΑ έχει ζητήσει θεσμική συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για τα σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές δομές της ΠΦΥ, λόγω «του clawback και της χρόνιας υποτιμολόγησης των ιατρικών πράξεων».

Σημειώνει ότι παρά το σχετικό αίτημα και τις πλήρεις προτάσεις που έχουν αποσταλεί, «δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ανταπόκριση».

«Ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας μέσω ενός μηχανισμού που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία. Εάν δεν υπάρξει άμεση λύση, δεν θα παραμείνει εργαστήριο ανοιχτό, για να στηρίξει την ΠΦΥ. Ο ΙΣΑ έχει καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις και αναμένει διάλογο, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ιατρείων και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά:

  • Αύξηση της χρηματοδότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση του claw back.
  • Ρύθμιση των υποχρεώσεων που προέκυψαν από δάνεια και factoring τα οποία έλαβαν οι μονάδες ΠΦΥ προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις επιβαρύνσεις.
  • Εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης, ώστε η πραγματική αξία των ιατρικών πράξεων να αντανακλάται στις αμοιβές.

Ο ΙΣΑ καταλήγει, ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί σταθερό και δίκαιο πλαίσιο χρηματοδότησης, που θα επιτρέψει στην ΠΦΥ να λειτουργεί προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

