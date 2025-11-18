#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οριακή άνοδος για τον τζίρο των επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο

Ανήλθε στα 133,2 δισ. ευρώ ή 1,3% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Ελαφρά καλύτερη η εικόνα τον Σεπτέμβριο για τις εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία.

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 12:14

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 133.260.703 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 131.492.823 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα κατά 12,7%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 8,9%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε 36.410.959 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 34.403.161 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 24,8%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 0,6%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

