Πώς θα λύνονται οι φορολογικές διαφορές με την ΑΑΔΕ

Μια ακόμα ευκαιρία για την οριστική επίλυση των διαφορών τους με την Εφορία -χωρίς να τρέχουν στα δικαστήρια- έχουν οι φορολογούμενοι, μετά την παράταση που δόθηκε για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% στις προσαυξήσεις και καταβολή σε 24 δόσεις.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία, μέσω ειδικής Επιτροπής, ενώ καθορίζονται τα στάδια, οι υποχρεώσεις του φορολογουμένου και τα έννομα αποτελέσματα της αποδοχής ή μη της πρότασης συμβιβασμού.

Η Επιτροπή εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις φορολογούμενων που αφορούν πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων. Για να καταστεί αμετάκλητη η επίλυση, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου ή 25% του αυτοτελούς προστίμου, ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται.

Εάν δεν τηρηθεί κάποιος όρος, ή αν καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή αναβιώνει.

Η διαδικασία ξεκινά με την εξέταση από την Επιτροπή των ισχυρισμών του αιτούντος, στηριζόμενη στη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και, σε κάθε περίπτωση, καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η πρόταση συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

Ο αιτών έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο και επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα). Συντάσσεται τότε πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται.

Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών, η δίκη καταργείται.

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται: σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17 – 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.