Τρία νέα ψηφιακά όπλα στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής

Εν τη γενέσει της στοχεύεται να εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή τρία νέα «όπλα» που εντάσσει στο οπλοστάσιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάση των οποίων θα αποτελέσουν οι νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Τα «έξυπνα» εργαλεία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Αρχής καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σουηδική Φορολογική Αρχή.

Πρόκειται για:

Το πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο. Θα ιεραρχεί υποθέσεις με βάση την πιθανότητα φορολογικής απόκλισης. Έτσι οι έλεγχοι στρέφονται εκεί όπου το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, με σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης ενσωματωμένες στην ανάλυση κινδύνου.

Το Risk analysis νέου τύπου, που επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάζουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο. Η ανάλυση κινδύνου αλλάζει καθώς εντάσσονται ενιαία κριτήρια, κεντρική επιλογή υποθέσεων από ειδικές ομάδες και διασταυρώσεις δεδομένων από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ. Το νέο σύστημα προσθέτει και τυχαία δειγματοληψία, για να διατηρείται το στοιχείο του απρόβλεπτου, και:

Τον νέο οδηγό για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα κρυπτονομίσματα. Το ανανεωμένο εγχειρίδιο οδηγιών τυποποιεί πηγές και βήματα ελέγχου για συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές κρυπτονομισμάτων. Εστιάζει σε αδήλωτα εισοδήματα και αποκλίσεις ΦΠΑ.

Η τροφοδοσία

Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία δίνουν στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα αξιοποίησης στοιχείων που χάνονταν στους δαιδάλους των… παραδοσιακών ελέγχων. Οι συνεχείς ροές δεδομένων από το myDATA, το ψηφιακό πελατολόγιο, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιτρέπουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο την αγορά και τις συναλλαγές. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν πλέον και ως «καμπανάκια» για στοχευμένους ελέγχους.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η επιλογή υποθέσεων γίνεται πλέον μέσω κεντρικοποιημένου συστήματος που «μοριοδοτεί» κινδύνους για υποθέσεις προς έλεγχο, με βάση ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων, παρέχοντας πλήρη εικόνα και εποπτεία των ελέγχων στη διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Το σύστημα οικοδομείται με βάση τον συνδυασμό μοντέλων (γραμμικά, δέντρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα) για στοχευμένους ελέγχους ανά κλάδο -ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων-, διατηρώντας παράλληλα όμως και τις «παραδοσιακές» τακτικές τυχαίων δειγματοληπτικών, για να εντοπίζονται και «εκτός προγράμματος» νέες εστίες ή μορφές φοροδιαφυγής.

Τι φέρνει το 2026

Η επόμενη χρονιά φέρνει και νέες ψηφιακές αλλαγές για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Έρχεται πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου και του ψηφιακού δελτίου αποστολής, μαζί με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το myDATA, λειτουργίες που αυξάνουν την ευθυγράμμιση δηλωθέντων στοιχείων με τον πραγματικό κύκλο συναλλαγών, ιδίως σε κλάδους υψηλού κινδύνου. Η στοχοθεσία ελέγχων με risk analysis επιδιώκει ενίσχυση της συμμόρφωσης και αποδοτικότερη κατανομή πόρων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια της Αρχής.

Τα σχέδια αυτά προβλέπουν και περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, διεύρυνση πηγών δεδομένων και ανάπτυξη περισσότερων προγνωστικών μοντέλων εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών με μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει τον κεντρικό συντονισμό ελέγχων στο πεδίο και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση διακίνησης εμπορικών φορτίων (κυρίως από τον Θάλαμο Επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί στην οδό Λεάνδρου στην Κολοκυνθού), επιτρέποντας τον σχεδιασμό και εξαπόλυση ελέγχων απ’ άκρου εις άκρον της χώρας.

Για την υλοποίηση των σχεδίων η ΑΑΔΕ αναπτύσσει και ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων που αξιοποιεί προχωρημένους αλγορίθμους και αναλυτές δεδομένων, επεξεργαζόμενη πληροφορίες από συστήματα τιμολόγησης και ανοιχτές ψηφιακές πηγές που θα εντοπίζουν «ύποπτες» ασυμφωνίες ή ασυνέχειες στη ροή των στοιχείων που συλλέγει στους servers της η ΑΑΔΕ.

Απώτερος στόχος είναι η κλιμάκωση των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων την επόμενη χρονιά, με έμφαση σε ΦΠΑ, αδήλωτα εισοδήματα και ψηφιακά ίχνη παράνομων συναλλαγών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του SG Reform, σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή, εξασφαλίζοντας μεταφορά τεχνογνωσίας από ώριμη διοίκηση.